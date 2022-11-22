【胃氣脹】OL一食就胃脹氣揭藏50粒胃瘜肉　1個飲食習慣致惡性循環

都市人食無定時，不時會出現胃痛、胃氣脹等問題。台灣一名OL，只要食物一下肚，就會出現胃脹氣、胃食道逆流，她寧願少吃多餐，最後變成一日吃7餐。她之後求醫照胃鏡，赫然發現胃長50粒瘜肉險變胃癌。

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台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴近期在節目《醫師好辣》分享病例，稱該名50多歲OL為改善胃脹氣就靠吃藥緩解症狀，但停藥就發作。她見只要吃少量就脹氣，故改為少食多餐，結果一天吃6、7餐，令醫生嚇一跳，

追問後發現她只要少量進食就脹氣，不敢吃多，但只吃一點點又因胰島素分泌致使血糖下降而容易感到餓，陷入餓了吃、吃了又餓的惡性循環中。

陳醫生之後為該名OL安排胃鏡檢查，赫然發現其胃内有40至50粒瘜肉，經切片，確定為「胃底腺瘤」。後續在一年內分批次切除20及30多顆息肉，再給予藥物治療與調整生活習慣，患者症狀明顯獲得改善。

陳醫示提醒，平時應維持良好生活習慣，少吃會刺激胃酸分泌的食物如太酸、太辣、太甜食物，酒、茶、咖啡也不宜過量飲用，有家族史、、吸煙者、危險因子或年齡超過45歲者，要考慮內視鏡檢查。

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責任編輯：羅嘉欣