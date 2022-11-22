【中風危機】40歲健身教練腦中風　醫科教授1招自測中風先兆

▲ 台灣一名40歲健身教練平時注重體態，講究飲食，但卻突然腦中風。

腦中風是都市病殺手之一，即使做足運動也可能突然找上，防不勝防。台灣一名年僅40歲的健身教練，平時注重體態，飲食十分講究，但卻突然頭暈、右邊手腳無力，其後證實患上先天左腦血管狹窄。

綜合台灣媒體報道，中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師吳柏鋒分享一宗病例，表示一名年僅40歲的健身教練平時講究體態鍛鍊，對飲食也相當留意，但卻突然頭暈，右側手腳酸軟無力，跌倒地上，經檢查證實患上先天左腦血管狹窄。

再加上該名健身教練缺乏睡眠，飲水不足，過度疲勞下引發腦梗塞缺氧損傷。在中醫調養及針灸復健後情況已改善，可恢復負重肌力訓練。

中風是全球第二號殺手，亦是導致成人殘障的首要原因。根據世界中風組織的數據，每6個人中便有1人中風。香港中風學會主席、腦神經科專科醫生方榮志指出，所有中風不論是本港或全球，都是一項常見疾病，其中以年長病人比率特別高，即55歲以上人士。

中風也可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

一招自測中風先兆

ViuTV外購節目《恐怖醫學》其中一集，曾請來日本聖瑪麗安娜醫科大學神經科教授長谷川泰弘，教大家一個簡單的方法，用手指公自測中風徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣