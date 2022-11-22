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【當年童星】7個月大演出《寶貝計劃》　16歲Matthew變混血型男

親子 16:41 2022/11/22

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16歲喇，大個仔！

很多童星長大後都變了另一個樣，亦有不少童星出身的演員，長大後重回電影圈，而電影《寶貝計劃》於2006上映，由古天樂及成龍主演的，不過當中最搶鏡一定是7個月大的Matthew BB，擁有混血血統的他，眼仔睩睩相當可愛，當年就是被導演陳木勝在港鐵偶遇，被他的可愛樣子吸引，遂邀請他參加電影試鏡，最終Matthew在1000個BB中脫穎而出，擔任「寶貝」一角。

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當年Matthew更憑角色獲提名香港電影金像獎最佳新演員，而這個最年輕紀錄，至今還沒有人突破。不過當拍畢此片後，他並沒有作品推出，只在2016年曾現身《第35屆金像獎頒獎典禮》與觀眾見面，當時他10歲。

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Matthew Medvedev的爸爸是中國人，媽媽是哥倫比亞人，現在已經離港在哥倫比亞生活，媽媽有時會上載他的近照到社交網，近日再有新相曝光，見16歲的Matthew已經變成混血型男，一頭鬈長髮，而且已經長了鬍子，雖然沒有小時候的可愛感覺，不過就多了幾分帥氣。

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責任編輯︰王明芳

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