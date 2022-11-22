【倒塌風險】康文署移除旺角兩棵已枯萎古樹　以保障公眾安全

▲ 旺角兩棵6及7米高史氏鐘花古樹枯萎，康文署已移除並補種兩棵黃花風鈴木。（資料圖片）

康文署今日（22日）移除旺角洗衣街花園兩棵已枯萎的古樹名木，以保障公眾安全。

康文署指，有關的古樹名木是兩棵史氏鐘花，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD YTM／109及YTM／111，樹木高度分別為7米及6米。康文署於2015年發現該兩棵樹木健康情況轉差，出現樹冠稀疏及枝條枯死的問題，並已即時對兩棵古樹名木加強樹木護養工作及定期檢查樹木健康狀況，以作出相應的跟進安排，惟該兩棵古樹的健康情況未有好轉。

康文署分別於今年4月和5月再次實地檢查該兩棵樹時，確定有關樹木已經枯萎，雖未有即時危險，但有潛在倒塌風險。康文署隨即為樹木提供臨時支撐，以防倒塌，並諮詢油尖旺區議會有關移除該兩棵樹的意見，並沒有收到反對意見。

發展局綠化、園境及樹木管理組亦已知會城市林務諮詢小組移除該兩棵樹的建議。為保障公眾安全，康文署今日已移除該兩棵樹木，並會安排在原址補種兩棵黃花風鈴木。

康文署發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

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責任編輯：李榮忠