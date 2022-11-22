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【賞你住】新一輪「賞你住」名額加碼至3萬個　更有160間酒店參與

社會 14:50 2022/11/22

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

新一輪「賞你住」名額加碼至3萬個，更有160間酒店參與。（資料圖片）

旅發局今日（22日）宣布推出新一輪「賞你住」，名額加碼至3萬個，有160間酒店參與，活動住宿期橫跨聖誕節及新春，由下星期二起，市民可憑消費單據透過電郵或酒店系統預訂。

即睇詳情

旅發局表示，新一輪「賞你住」名額加碼至3萬個，參與酒店數目更是自活動推出以來最多﹑達到160 間，當中包括今年全新開幕的酒店﹑本地主題樂園酒店﹑城中星級酒店等，活動住宿期由2022年11月29日至2023年2月28日，橫跨聖誕節及新春。

市民即日起於本地零售及餐飲實體店鋪消費滿800元，可儲起機印收據正本參加活動，獲取500元本地酒店住宿折扣優惠。

由下星期二起，市民憑消費單據並按照酒店於活動網站上提供的指定方法， 即透過電郵或酒店預訂系統，以活動推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚「心水」Staycation計劃，便可享500元折扣優惠。

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責任編輯：李榮忠

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