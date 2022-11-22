【日本景點】東京台場「沉浸式體驗」水族館　五大展區全館有800條魚

▲ 東京台場有新水族館！

東京台場除了有大型的高達是打卡熱點之外，現在還有新景點位於台場的AQUA CITY的商場——和風水族館「「UWS AQUARIUM GA☆KYO」！這個水族館把近年興起的「沉浸式體驗」帶到水族館中，結合日本傳統各式美學，把展品與光影技術結合，打造以藝術為主的室內水族。有不少打卡位之餘，還有玩樂互動裝置，以及撈金魚方式抽金魚籤詩占卜。

水族館劃分為五大區域，包括「侘寂」、「花魁」、「萬花筒」、「遊樂」、「龍宮」，一共有800條，約80種魚類會在水族館中，過半數更是日本認為是繁榮和好運的代表——金魚。800條魚會在魚缸中與光影藝術結合，打造出不可思議富有彩色的空間。

第一區「侘寂 WABISABI」

▲ 「侘寂 WABISABI」。（圖片來源：官網）

主題以漂流木、盆栽、水晶等展示水墨畫，以實體裝置製作出水墨畫的世界。潺潺流水的背景音樂再加上空中漂浮著清新嫩草香氣，讓大家感受到寧靜的氣氛，欣賞優雅悠遊的錦鯉。

第二區「花魁 OIRAN」

▲ 「花魁～OIRAN」。（圖片來源：官網）

以日本傳統花魁的鮮豔色彩及和風紙傘組成不同顏色的魚缸，五光十色的光影呼應著金魚的斑紋，打造出「日本夏日風物詩」的空間。花魁指日本江戶時代的吉原遊廓裡，稱呼地位最高級的遊女為「花魁」。

第三區「MANGEKYO萬花筒」

▲ 「MANGEKYO萬花筒」。（圖片來源：官網）

利用大量的萬花筒鏡面的反射，製作出7種千變萬化的畫面，是水族館與日本鏡子球廠品牌Mirror Ballers聯手打造而成，大家可以在不同的角度落享受萬花筒般的視覺。

第四區「YURAKU遊樂」

▲ 「YURAKU遊樂」。（圖片來源：官網）

是一個玩樂空間，以日本四季作主題，結合撈金魚和求詩籤，水族館還打造的光影互動裝置，遊客可以把雙手放在電子魚缸上，劃出撈金魚的動作，撈到金魚後就會出現「大吉」、「小吉」的結果，之後可以在扭蛋機投入100日圓取得籤詩看結果。

第五區「RYUGU龍宮」

▲ 「RYUGU龍宮」。（圖片來源：官網）

以日本各地的海神傳說為主題的「龍宮城」，以大型的水族箱、漂流木、燈籠打造出海底龍世界，室內的燈光亦會不斷變化，如同進入海底龍宮的世界。

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UWS AQUARIUM GA☆KYO

展覽地址：東京都港區台場１−７−１AQUA CITY 3F

開館時間：11:00〜21:00(開館時間以「AQUA CITY 台場」購物商場營業時間為主，故有變動調整的可能)

入館費用：大人：1200日圓（國中生以上）／小孩：600日圓（小學生）

小學以下幼童免費。

官網請按此。

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責任編緝：蕭雅文