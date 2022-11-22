【反私煙】青衣及葵涌檢值約1.8億元疑私煙　海關拘捕3名男子

▲ 海關破獲一宗大型走私香煙案件。(黃傑偉攝)

香港海關本月破獲一宗大型走私香煙案件，檢獲共約6,400萬支懷疑私煙，估計市值約1.8億元，應課稅值約1.2億元，拘捕3名男子，為今年破獲第2最大宗私煙案件。

▲ 海關破獲一宗大型走私香煙案件。(黃傑偉攝)

海關稅收罪案調查科於11月15日在青衣及葵涌進行反私煙行動，在6個40呎貨櫃內檢獲6,400萬支懷疑未完稅香煙，市值1.8億元，應課稅1.2億元行動中拘捕3名男子，檢獲私煙為今年破獲第2最大宗私煙案件。

海關稅收罪案調查科高級督察林威杰指，經過全天候調查，關員於本月15日在葵涌貨櫃碼頭南路及青衣青衣路兩個貨櫃場截查3部貨櫃車，並在3部40呎貨櫃車內檢獲3,100萬支懷疑未完稅私煙，經跟進調查，關員再於兩個貨櫃場另外3個40呎貨櫃內再發現3,300萬支懷疑未完稅私煙，行動中拘捕3名貨櫃車男司機，被捕人年齡介乎50至63歲。

另外，海關亦於本月17日破獲一宗涉及2,000萬支私煙案件，私煙被收藏於音響及其他貨品中試圖轉運到外地，將調查兩宗案件有否關連，就今宗案件估計近3成私煙有機會轉運到其他地方，會繼續追查私煙來源及去向，案件仍在調查中不排除稍後會有更多人被捕。海關今年至今已檢獲6.4億支私煙，市值18億元，應課稅12億元，為去年全年50%，海關會繼續從源頭打擊杜絕私煙活動。

海關指，隨着疫情放援及年近聖誕私煙需求量大增，走私集團提早補充貨源，海關亦發現一批外地流行牌子私煙，因外地對該批私煙需求量上升，走私集團意圖將私煙重新包裝以空運或海運轉運到外地，逃避入口徵稅及差額以牟取利潤。

海關重申走私屬嚴重罪行，根據進出口條例任何人輸入或輸出未列貨品清單，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。根據應課稅品條例任何人管有處理購買及售賣私煙，一經定罪可被判罰款100萬元及監禁2年。

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記者：黃傑偉