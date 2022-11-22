  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超能使者】陳展鵬趴地食飯爆seed戲再獲讚　被唐詩詠狠摑後見暈

娛樂 16:08 2022/11/22

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

陳展鵬上演「食地下飯」戲份。

《超能使者》近日正播映中，繼上周失常戲交岀「視帝級」演技後，昨晚（11月21日）一集講到精神病獲治好的阿鏈（陳展鵬飾），終記起家中巨變事實，生無可戀的他一度自我放棄露宿橋底，其間遭魚蛋仔（唐嘉麟飾）等人拳打腳踢兼逼食「地下飯」。

不忍阿鏈被霸凌侮辱的「超能使者」趕及營救，惟阿鏈屢勸不聽，繼續將地上的飯大啖大啖扒入口，更爆Seed認廢人：「我係賤底泥，我鍾意食地上啲飯得唔得吖？我求吓你哋走啦，我唔想見到你哋呀！走呀！」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

最終，他還捱了Q姨（唐詩詠飾）狠狠一巴，令不少網民大嗌心悒並洗版式激讚：「睇到流眼水」、「演員同劇本都超讚」、「展鵬同詩詠真係演技天花板」、「視帝鵬」、「算係TVB近年佳作」

過去兩集展鵬將各種情緒發揮得淋漓盡致，對於演技再獲觀眾肯定，展鵬表示開心：「好感恩大家陪住我成長，亦畀好多唔同意見、方向我調整，有句說話『真正朋友應該講真正說話』，要進步就一定要接受批評，而觀眾就好似家人咁督促我成長。」

要求唐詩詠出力摑

為求逼真，展鵬指該幕一身邋遢造型是「就地取材」，就是當場將戲服掉落地再捽污糟，又謂「趴地扒飯」NG了3、4次才收貨：「最難過係第一Take，因為我未克服到仲係忌住忌住咁，所以表情唔得。」

展鵬續指被摑戲是一Take過完成，並謂事前刻意要求詩詠出盡全力打：「畀佢打完我都有啲暈暈哋、成個人Freeze咗，因為真係食得好應，嗰日返到屋企都見到牙骹位爆咗少少微絲血管。」

睇唔過眼嘅Q姨狠摑阿鏈一巴。

最新影片推介：郭柏妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有
16:30 2022/11/04
【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有
【超能使者】林子善每日食10隻蛋白增肌　3個月還原爆肌身型：只要有心一定做得到！
13:17 2022/11/03
【超能使者】林子善每日食10隻蛋白增肌　3個月還原爆肌身型：只要有心一定做得到！
【超能使者】劉穎鏇演MK妹屈陳山聰「胸襲」　入行6年半工讀完成大學課程【多圖】
12:36 2022/11/04
【超能使者】劉穎鏇演MK妹屈陳山聰「胸襲」　入行6年半工讀完成大學課程【多圖】
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
16:15 2022/11/14
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
【超能使者】劉穎鏇新劇騷「最強Body」　Tiffany穿三點式怕醜：缺自信心【多圖】
17:27 2022/11/20
【超能使者】劉穎鏇新劇騷「最強Body」　Tiffany穿三點式怕醜：缺自信心【多圖】

你可能感興趣

【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有
16:30 2022/11/04
【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有
【超能使者】林子善每日食10隻蛋白增肌　3個月還原爆肌身型：只要有心一定做得到！
13:17 2022/11/03
【超能使者】林子善每日食10隻蛋白增肌　3個月還原爆肌身型：只要有心一定做得到！
【超能使者】劉穎鏇演MK妹屈陳山聰「胸襲」　入行6年半工讀完成大學課程【多圖】
12:36 2022/11/04
【超能使者】劉穎鏇演MK妹屈陳山聰「胸襲」　入行6年半工讀完成大學課程【多圖】
陳展鵬 唐詩詠 TVB 電視劇 超能使者

最高瀏覽

【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度
22:14 2022/11/21
【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度
【叔仔變老公】丈夫意外亡獨力撫養子女　單親媽2年後改嫁叔仔遭非議
13:08 2022/11/21
【叔仔變老公】丈夫意外亡獨力撫養子女　單親媽2年後改嫁叔仔遭非議
【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容
11:33 2022/11/21
【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容