【超能使者】陳展鵬趴地食飯爆seed戲再獲讚　被唐詩詠狠摑後見暈

▲ 陳展鵬上演「食地下飯」戲份。

《超能使者》近日正播映中，繼上周失常戲交岀「視帝級」演技後，昨晚（11月21日）一集講到精神病獲治好的阿鏈（陳展鵬飾），終記起家中巨變事實，生無可戀的他一度自我放棄露宿橋底，其間遭魚蛋仔（唐嘉麟飾）等人拳打腳踢兼逼食「地下飯」。

不忍阿鏈被霸凌侮辱的「超能使者」趕及營救，惟阿鏈屢勸不聽，繼續將地上的飯大啖大啖扒入口，更爆Seed認廢人：「我係賤底泥，我鍾意食地上啲飯得唔得吖？我求吓你哋走啦，我唔想見到你哋呀！走呀！」

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最終，他還捱了Q姨（唐詩詠飾）狠狠一巴，令不少網民大嗌心悒並洗版式激讚：「睇到流眼水」、「演員同劇本都超讚」、「展鵬同詩詠真係演技天花板」、「視帝鵬」、「算係TVB近年佳作」

過去兩集展鵬將各種情緒發揮得淋漓盡致，對於演技再獲觀眾肯定，展鵬表示開心：「好感恩大家陪住我成長，亦畀好多唔同意見、方向我調整，有句說話『真正朋友應該講真正說話』，要進步就一定要接受批評，而觀眾就好似家人咁督促我成長。」

要求唐詩詠出力摑

為求逼真，展鵬指該幕一身邋遢造型是「就地取材」，就是當場將戲服掉落地再捽污糟，又謂「趴地扒飯」NG了3、4次才收貨：「最難過係第一Take，因為我未克服到仲係忌住忌住咁，所以表情唔得。」

展鵬續指被摑戲是一Take過完成，並謂事前刻意要求詩詠出盡全力打：「畀佢打完我都有啲暈暈哋、成個人Freeze咗，因為真係食得好應，嗰日返到屋企都見到牙骹位爆咗少少微絲血管。」

▲ 睇唔過眼嘅Q姨狠摑阿鏈一巴。

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