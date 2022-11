【周末好去處】行山打卡都可換現金？　舉報垃圾黑點賺積分可於逾2,000商戶使用

▲ 「山‧灘拯救隊」聯乘The Point綜合會員計劃推出積分獎勵計劃。

不少港人都喜歡在假日到各區行山徑和郊野公園遠足,不過在遊玩觀光的同時,若發現有礙觀瞻的垃圾黑點,則可以透過全港首個「郊野及海岸清潔主題」流動應用程式 ─ 「山‧灘拯救隊」順手舉報,支持環保的同時可賺取積分換取現金券。

「山‧灘拯救隊」是全港首個以郊野及海岸清潔為主題的免費流動應用程式,而且提供豐富的社交平台功能,如組織及參與清潔行動、舉報垃圾黑點及介紹香港生態等資訊。「山‧灘拯救隊」自推出至今,已舉行逾110項清潔行動,參與各項清潔活動人次逾2,500,收集逾12噸郊野及海岸垃圾。

近日「山‧灘拯救隊」聯乘The Point綜合會員計劃推出積分獎勵計劃,由11月1日開始,The Point會員登陸「山‧灘拯救隊」手機應用程式,在程式內綁定The Point會員帳號後,即可獲贈2,500 The Point積分 ,之後每次透過「山‧灘拯救隊」手機應用程式舉報垃圾黑點、參與或組織山灘清潔活動,更可自動換取 The Point積分。舉報垃圾黑點可獲1,250 The Point積分,參與山灘清潔活動可獲2,500 The Point積分,組織山灘清潔活動更可獲12,500 The Point積分 (12,500 The Point積分相等於$50 Point Doll ar),可在新地旗下25個商場、逾2,000間商戶當作現金使用。

為鼓勵更多市民尤其年輕人參與相關活動及下載程式,「山‧灘拯救隊」舉辦一系列活動加強公眾教育,包括於11月舉辦三場「動物明星」應援團,針對馬蹄蟹、金裳鳳蝶和管海馬三種受關注物種,持續在山灘 進行清潔行動,保育牠們的棲息地。此外,新地主要商場在11月舉行快閃攤位活動,吸引更多有志之士加入「拯救」大軍行列,共創美好環境。

新鴻基地產執行董事郭基泓表示,新地秉持「以心建家」精神,不僅重視業務的可持續發展,更鼓勵大眾一同建設更綠色的香港。他期望The Point可為顧客提供消費流動平台,將科技融入日常生活,進一步從休閒娛樂延伸到環境保護,吸引更多追求綠色生活的年輕人。

記者:黃穎津