【港區人大選舉】譚耀宗：確診期間決定不再參選　擔心任內身體無法負擔工作

▲ 譚耀宗稱，人大代表一般年屆約70歲便不再參選。（資料圖片）

全國人大常委譚耀宗今（22日）接受電台訪問時表示，擔心下一個任期或因身體原因未能負擔工作，留機會予其他人，又透露，自己因確診新冠而思考身體狀況，決定不再參選。

譚耀宗稱，人大代表一般年屆約70歲便不再參選。又指，168名全國人大常委之中，自己年齡排第二，其他人大多介乎50多至60多歲。

譚耀宗又說，今年6月底確診後留在家一個多星期，思考自己的身體狀況是否能夠勝任工作。因此，決定不再參選，改做一些「輕擎」的工作，雖然身體暫時沒有問題，但如果尋求連任，未來5年任期內，身體無法負擔工作會很麻煩，因為常委的席位沒有補選機制。

被問到出任港區人大常委需要具備什麼條件，他說，雖然沒有硬性條件，但需熟悉香港和內地事務，又稱，港區人大是橋樑，要反映港人的意見和心聲，並宣傳推介國家發展和政策，如果對國家和香港都有認識，相信較容易吸收和理解。

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責任編輯：趙居逸