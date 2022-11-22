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【港區國安法】涉國安法案黎智英准英大狀抗辯　律政司申上訴許可終院本周五處理

社會 16:09 2022/11/22

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涉國安法案黎智英准英大狀抗辯，律政司申上訴許可終院本周五處理。（資料圖片）

【港區國安法】涉國安法案黎智英准英大狀抗辯　律政司申上訴許可終院本周五處理

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件將於12月1日開審。黎早前申請英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護獲批，律政司就決定提出上訴被駁回，早前向上訴庭申請上訴許可至終審法院，上訴庭早前拒絕受理申請。 按司法機構網站顯示，終審法院將就律政司上訴許可申請於11月25日作出聆訊。

黎智英（74歲）早前透過書面申請英國御用大律師Tim Owen來港，處理即將於12月1日開審之案件獲批。律政司就決定提出上訴，申請透過書面處理，上訴庭於11月9日頒下判詞拒絕申請。律政司其後向上訴庭申請上訴許可至終審法院，申請透過書面處理，上訴庭早前拒絕受理申請。

根據司法機構網站顯示，終審法院將就律政司上訴許可申請於11月25日作出聆訊，屆時將由首席法官張舉能、常任法官李義常任及霍兆剛常任處理。

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記者：梁錦麟

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