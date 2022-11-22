【好去處】粉嶺高球場免費導賞團遊瀕危植物及百年建築　11.23起接受網上預約

▲ 百年古樹群。（香港哥爾夫球會提供）

香港哥爾夫球會舉辦「粉嶺球場歷史生態遊」，以導賞團形式帶市民遊覽大中華區最古老的高爾夫球場，近距離欣賞球場的歷史古蹟和珍貴生態，提升公眾對歷史和環境保育的意識。「生態遊」於11月23日起接受網上預約。

「粉嶺球場歷史生態遊」逢星期二和星期日下午舉行，活動全長1小時30分，每團人數上限為20人，每位預約人士可以帶同最多3位親朋一同參加活動。有興趣人士必須網上預約，預約系統會顯示生態遊約2個月內可以接受預約的參觀時段。首團將於11月29日舉行，活動推出初期費用全免。

香港哥爾夫球會指，旗下粉嶺會所設有3個18洞國際級球場，分別為舊球場（OldCourse）、新球場（NewCourse）和伊甸球場（EdenCourse），是國際級高球比賽場地，當中舊球場有逾110年歷史，44.3%的球場總面積由樹木覆蓋，珍貴的古樹隨處可見。

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遊覽路線中到訪的景點，包括：

野生中國水松林

中國水松為國家一級保護植物，是被列為「極度瀕危」的珍稀物種。現時野生水松全球只剩下不到250棵，而舊球場則有38棵，樹齡已經超過220年，是香港近年植物保育上的重大發現。水松亦被稱為 「活化石」，在史前時期便在地球出現，是珍稀的孑遺植物。

蝴蝶園

位於舊球場第9洞附近的「蝴蝶園」是球會的生態保育措施之一，種植了大量原生和蜜源植物，吸引蝴蝶繁衍生息。「蝴蝶園」約有113種蝴蝶出沒，包括瀕危及受香港法例保護的金裳鳳蝶及裳鳳蝶。

非洲盾臂龜區

球會收養了三隻非洲盾臂龜，為其提供特別設計的家園。

百年古樹群

粉嶺球場場內品種珍貴的古樹隨處可見，部分樹木的樹齡已超過100歲，包括位於舊球場内的樟樹、細葉榕等。

小食亭

位於舊球場第9洞附近的小食亭建於1916年，屬三級歷史建築，採用了中國古代皇家建築常用的廡殿頂設計，屋脊上的瓷製裝飾典雅，是香港極為罕見的建築。

新界原居民五大氏族的祖先墳墓

部分祖墳可追溯至數百年前的明清兩朝，其中一個建於明末清初時期，為鄧氏祖墳，超過460年歷史。

除了導賞團活動，球會亦已在舊球場1號至3號洞設有「夜行徑」，每天晚上5時至9時免費開放。公眾可攜同犬隻到球場漫步，欣賞球場的黃昏和晚上的景色。球會停車場於「夜行徑」開放期間提供免費泊車，車位先到先得。

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責任編輯：陳麗娜