【新加坡旅遊】新加坡濱海灣花園直擊　全球唯一阿凡達魔幻星球【內附旅遊資訊】

▲ 電影《阿凡達》續集上映，新加坡地標名勝濱海灣花園（Gardens by the Bay）將其中一個溫室變成《阿凡達》主題體驗，極具看頭。

闊別3年沒有飛新加坡，即使是舊景點都有新鮮事。當地地標名勝濱海灣花園（Gardens by the Bay），相信不少旅客都去過參觀，最近為了經典電影《阿凡達》續集上映，將其中一個溫室變成《阿凡達》主題體驗，感覺極為新奇！

濱海灣花園招牌式的擎天樹叢、全球最大的玻璃溫室花穹等，都是新加坡的標記。這個於2012年開設的旅遊景點，榮獲不少獎項，今年剛好踏入第10年，每年舉辦多個不同活動，吸引遊客一訪再訪。

限定《阿凡達》主題活動

每年11月起濱海灣花園中的花穹及奇幻花園，也會換上聖誕裝飾及鋪滿聖誕花卉，不過今年的焦點卻落在另一個溫室——雲霧林身上。因為有《阿凡達》加持，將整個溫室加入大量電影元素，將賞花觀植物變得有趣好玩，打起卡來也更加震撼吸睛！

這個《Avatar : The Experience》沉浸式主題體驗剛於10月28日才正式展開，本來計劃舉行至明年3月31日，不過負責人稱有機會延長活動，讓更多旅客能親自進場參觀。整個雲霧林各區也變成迷幻的潘朵拉星球，有大量細節如異形生物、納美人等出現，旅客可以逐一慢慢發掘。

▲ 巨型靈鳥的眼睛炯炯有神，動作亦自然流暢，相當逼真。（張頌婷攝）

魔幻潘朵拉星球

整個體驗有超過20個項目，只需一直向前行，即可看到所有塑像及玩意。由進入雲霧林開始，35米的瀑布下已有一隻靈鳥（Mountain Banshee）在門口打招呼，為潘朵拉星球揭開序幕。白天參觀四處瀰漫着一股朦朧仙氣，份外有意境，打卡也夠充足光綫；不過入夜後場景打起迷幻的紫藍燈光，又有另一番神秘感覺。

留意在樹林植物當中，常有角色及動物隱藏其中，可以「野生捕獲」到麗美瞳猿、錘頭巨獸及蟒狼等等。這一層亦有多個互動遊戲，包括Avatarize Yourself的遊戲站，可透過鏡頭將自己「阿凡達」化，變成藍皮膚及黃眼睛的納美人，更可以將相片即時傳入手機留為紀念。另一個剪影遊戲，同樣可將影子「阿凡達」化，又是另一個打卡位。

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巨大靈鳥現身

之後可乘坐電梯去到上層，雲山及空中步道上沒有太多《阿凡達》裝飾，只集中在內部的Crystal Mountain內。會郁動的巨型靈鳥絕對是一大亮點，靈鳥外形其實更似巨龍，做得栩栩如生，皮膚的紋理質感做得細緻逼真，而且還會眨眼、搖頭擺尾及拍翼，更不時發出低沉怒吼，小朋友見到也被嚇怕！

這兒還有一個Fly a Banshee體感遊戲，將自己化作靈鳥，在熒幕前擺動雙手及轉向，即可控制靈鳥在天空中飛翔，易明易玩，最後更可以與靈鳥來張合照。

▲ 空中步道上唯一的《阿凡達》是一個個如蘑菇般的裝置。（張頌婷攝）

浪漫宇宙投影

來到地庫，又有另一個壓軸環節，就是現時最流行的沉浸式打卡投影。在Encounter with Eywa空間中漆黑一片，樓高兩層的房間滿是投影效果，漫天繁星及水母均有互動玩法，踏上去有流動及爆炸等特效，極為夢幻，小朋友至大人也玩得不亦樂乎。牆上則播放有星球及小量電影橋段作預告，讓人期待電影上畫。

最後別錯過商店發售的各種《阿凡達》精品，有獨家T恤、公仔及記事簿等，只限會場有售，另亦有樂高等玩具給小朋友帶回家。入場門票需額外購買，建議先於官網購入，並提早入場避免人潮。臨近聖誕周末更開放至晚上11時，但於特定日子將會閉門保養，詳情可在網上瀏覽。

《Avatar : The Experience》

地址：新加坡濱海灣花園雲霧林

開放時間：9am至9pm，即日起至12月17日星期五及六開放至10pm,18日至31日星期五及六開放至11pm

門票：雲霧林連花穹套票成人53新加坡元（約297港元）、小童40新加坡元（約224港元）

前往方法：可乘坐MRT至Bayfront站或於11月13日營運的Gardens by the Bay站

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旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境，但入境前72小時內需於網上填寫入境資料及健康申報表（SG Arrival Card）

貨幣：1新加坡元約兌5.6港元

機票：今次乘坐維思達公務機（VistaJet）前往新加坡，龐巴迪環球7500機型為最大的私人飛機機型之一，現時機隊中共有10架。最多可載19名乘客，設有4個起居空間，包括一間可放雙人床的睡房，如空中豪華酒店。餐飲至服務均可自訂，包機價錢以航程計，入門級機種最低消費由15,000美元/小時起。

鳴謝：新加坡旅遊局、VistaJet

記者：張頌婷