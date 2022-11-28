全港 60 間商場參與 《齡活商場約章》 承諾攜手締造年齡友善環境及體驗

人口老化是全球正共同面對的問題，各地近年積極開展長者及年齡友善計劃，提升巿民的生活質素。商場是每個香港人幾乎每日都會經過和閒逛的地方，為鼓勵商場充分考慮不同年齡訪客的需要，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會齡活城市計劃」推出《齡活商場約章》，藉著公開嘉許實踐長者及年齡友善措施的商場，推動更多商場提升跨代共融設施及「齡活」配套，同時喚起大眾對長者及年齡友善概念的認知，由下而上推動香港成為「齡活」城巿。

《齡活商場約章》反應踴躍，吸引了全港各區共60間商場參與，參與商場承諾已於或將於「環境」及「措施」兩個範疇中，各實踐最少兩項「齡活商場」準則，務求為訪客提供方便和無障礙的環境，以及優質專業的貼心服務，攜手締造一個年齡友善的購物空間和消閒體驗，更多有關《齡活商場約章》及參與商場的資料，歡迎瀏覽小冊子：https://bit.ly/3F7qv1a 。

提升「齡活」環境 便利所有訪客

商場人來人往，「齡活」環境例如無障礙通道和設施不但能方便所有訪客，更能讓長者或行動不便者在安全及舒適的情況下，輕鬆購物及體驗商場各項服務。以下將介紹參與商場於「環境」範疇所推行的實例，「措施」範疇則可瀏覽：https://bit.ly/3Wkrukz 。

「齡活商場」—「環境」範疇五大準則和實例

設無障礙通道／設施

•出入口設自動門，或減輕手動門重量

•設升降機或電梯到達各樓層

•行動不便者優先使用升降機

•設安全斜道

•設暢通易達洗手間

•走廊及通道寬闊

•設置足夠的指示牌

全面的安全考慮

•商場通道寬闊平坦並設防滑地面

•電梯速度合適

•升降機設提示廣播

•樓梯設有扶手及在梯級邊緣採用對比色警示

•設足夠照明設施

提供清晰指引／指示牌

•在顯眼位置及合適視線水平擺放指示牌

•指示牌大而清晰易明，附以鮮明圖案標示

•升降機按鈕設計簡單，容易理解

提供舒適的消閒購物空間

•設置足夠及舒適的座椅供休息

•洗手間方便易達、清潔衞生及地面乾爽平坦

•室內溫度合適及保持空氣流通

•室內燈光溫暖及色調柔和

空間規劃考慮不同人士需要

•出入口設於公共交通方便可達的位置

•設上落客位方便訪客停車上落

•洗手間提供充足空間供照顧者提供協助

詳情請瀏覽︰www.jcafc.hk/shoppingmalls

關於「賽馬會齡活城市計劃」

為應對本港人口老化帶來的挑戰和機遇，香港賽馬會慈善信託基金自2015年起策劃及捐助推行「賽馬會齡活城市計劃」。計劃夥伴包括本港四間老年學研究單位︰香港中文大學賽馬會老年學研究所、香港大學秀圃老年研究中心、嶺南大學亞太老年學研究中心，以及香港理工大學活齡學院。計劃旨在於社區推廣年齡友善的風氣，建立可以持續提升長者及年齡友善程度的框架，以及加深公眾對長者及年齡友善城市的認識；並鼓勵社區參與，共同推動香港成為「齡活城市」。