【禁餵野生動物】政府擬明年修例禁餵野鴿    周浩鼎促配充裕執法人手

▲ 政府建議修例，將現時「禁止餵飼任何野生動物的地方」覆蓋範圍擴展至全香港，以更有效管控野豬。（關景騰攝）

針對野豬滋擾問題，政府建議修例，將現時「禁止餵飼任何野生動物的地方」覆蓋範圍擴展至全香港，另計劃明年修例，禁止餵飼野鴿。有議員擔心，立法限制會影響教育下一代與野生動物和平共處。

政府月初刊憲，將禁餵區擴展至全港，立法會一個委員會今討論相關事宜。民建聯立法會議員陳學峰建議，仿效食環署在後巷放置監控鏡頭，除可加強阻嚇性外，亦可以視像執法，又建議將白鴿納入野生動物中，禁止市民餵飼白鴿。

漁農自然護理署助理署長陳堅峰回應指，野豬滋擾問題嚴重，很多人都非法餵飼，情況遍布全港，現時以風險為本、資源調配措略進行執法工作，會與律政司相商討視像執法的可能性。至於白鴿問題，由於該動物屬於「已馴化動物」，現時市民餵飼不屬違法，但餵飼可能導致白鴿聚集影響衞生。陳堅峰透露，當局正研究修例，將白鴿包含在禁止餵飼的動物。陳堅峰又稱，當局正研究修訂《野生動物保護條例》，於2023年底前調高非法餵飼的罰款至10萬元，定額罰款增加至5千元，以及最多可監禁一年。

▲ 政府計劃明年修例，禁止餵飼野鴿。（資料圖片）

立法會議員管浩鳴則擔心立法形式規管限制，會影響教育下一代與野生動物和平共處，他表示，「過往我們都是和野生動物和平相處，這個是基本原則。」認為立例雖解決一個問題，但又會衍生出另外一個問題，質疑如何教育下一代與野生動物和平共處。

另外，法案委員會主席周浩鼎則擔憂執法人手捉襟見肘，認為現時處理非法餵飼野豬的約32名執法人員，未能應付日後修例後的執法需要，他促政府配以充裕執法人手，才能使執法達至立竿見影，避免空有條例而無執法的局面。

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責任編輯：關景騰