【泰國旅遊】曼谷大型Outlet 3折掃名牌　火車夜市回歸歎人氣美食【內附連結】

▲ 遊泰國曼谷行Outlet掃名牌，再去火車夜車歎美食打卡，食買玩一樂也。

去Outlet通常都是去旅行的指定動作，近年連曼谷都有Outlet進駐，於2020年開業的Siam Premium Outlets Bangkok，主打一系列港人耳熟能詳的國際及歐美名牌，價錢更低至3折，地方大之餘環境充滿藝術氣息，好行程度拍得住日本！

去泰國Shopping未必只得零食手信或夜市的服飾精品，一樣可以買到high-end及潮流品牌！Siam Premium Outlets Bangkok由當地商場巨頭Siam Piwat集團與美國地產商Simon合作開設，Siam Piwat旗下有Siam Paragon、Siam Center、Siam Discovery及ICONSIAM，而Simon旗下的Premium Outlets在美國、日本等地有多間分店，旅客必定有血拼過。

鄰近機場設備齊全

Siam Premium Outlets Bangkok位於曼谷東邊，由市中心乘車約需45分鐘，除了可乘坐機場快綫再轉車，每日亦設有3班收費穿梭巴士，來回Siam Paragon商場。距離素萬那普國際機場只需10分鐘車程，作為上機前最後衝刺最好不過。

Outlet以全開放式設計，曼谷炎熱天氣下，真的會行到汗流浹背，因此場地設計了多個獨特天幕，還有噴水池、霧氣風扇及大量休憩空間及座位，買到「㷫起」時可降降溫。其他配套亦全面，有齊儲物櫃、外滙兌換、提款機及退稅服務，亦特設室內貴賓室，消費滿指定金額可以內進休息涼冷氣，亦有大量藝術裝置，整體感覺高級好行。

▲ Siam Premium Outlets Bangkok於2020年開業，開放式的商場四周放滿藝術品。（張頌婷攝）

名牌折扣優惠

作為泰國首間大型連鎖Outlet，店舖數量及品牌絕不失禮，樓面面積為5萬平方米，共有超過200個國際及本地牌子，當中包括BALENCIAGA、BURBERRY、COACH及LONGCHAMP等等，開幕頭數天尤其墟冚，要排隊進場。目測BALENCIAGA款式多，價錢更是正價6折起，難怪人人爭相搶購。

▲ LONGCHAMP的長青袋款亦有售，有多種顏色可選，部分也低至3折。（張頌婷攝）

大眾化及運動品牌都應有盡有，包括全曼谷最大間的Nike及Adidas，亦有抵買的Converse、Vans、Champion及Levi's等年輕潮牌，款式也大路吸引，也有女士到泰國必買的Wacoal內衣。泰國品牌反而不算多，著名絲綢布藝品Jim Thompson有各式精品，買來做手信也不錯，亦有一間大型藥粧店，可以搜購化粧護膚品。

親子品牌都有不少，包括小朋友最愛的LEGO及童嬰服飾等，亦特設兩個遊樂場，給小朋友放放電，父母就可以盡情購物。這兒雖不設美食廣場，但亦有多間供應輕食的食肆醫肚，如泰式快餐S&P、手標茶ChaTraMue、韓國炸雞Bonchon等，足以消磨大半天。

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Siam Premium Outlets Bangkok

地址：989 moo 14, Tambon Bang Sao Thong, Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn Province 10570, Thailand

電話：+66-02-082-8998

營業時間：10am -10pm

網址：www.siampremiumoutlets.com

火車夜市載譽回歸

早前曼谷幾個大型夜市也不敵疫情而結業，幸而很快已另起爐灶，火車夜市（Talad Rot Fai Ratchada）原班人馬開設了全新的文青市集Jodd Fairs，每天更由下午4時已開始營業。選址CentralPlaza Grand Rama 9商場後方，可乘坐MRT前往Phra Ram 9站直達，非常方便。

Jodd Fairs仍保留了舊夜市的格局，但帳篷換上白色，近門口亦多了一些美式餐車及小食檔，以往常見的古董車及表演舞台則沒有了蹤影。最外一排仍是實體店，有賣二手服飾、紋身店、家具精品等，質素甚高。

▲ 店員將熱辣辣的海鮮混好後，直接倒在鋪了餐枱布的枱面上，賣相震撼。（張頌婷攝）

人氣美食晒冷

夜市攤檔以美食在前方，後方則主要是雜貨及服飾攤位，井井有條十分好逛。多款搶眼球小食都可以吃到，包括即製彩虹班戟、shake shake辣海鮮、生醃海鮮等，以往火車夜市名物，如貌似張柏芝的美女主理的水果西施，都仍然繼續擺檔，吸引不少旅客駐足買果汁。

夜市中亦有多間食肆設有堂食，可安坐其中慢慢歎，必吃近年流行的火山排骨，更有細至加加大分量可選，建議人多就揀最大，超過30厘米的排骨山，淋上熱騰騰的湯頭及青辣椒，影相及吃起來也特別矚目。

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Jodd Fairs

地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok

電話：+66-92-713-5599

營業時間：4pm - 凌晨12mn

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1港元約兌4.8泰銖

機票：國泰航空直航每日有航班直飛曼谷，票價由3,190港元起。

鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、國泰航空、曼谷航空

網址：www.AmazingThailand.hk