【脫單活動】中環摩天輪12.16首辦Speed Dating活動　有機會贏餐飲禮券及禮品

▲ 中環摩天輪12.16首辦Speed Dating活動，完成任務有機會贏餐飲券及禮品。（HK Romance Dating提供）

中環摩天輪是香港首選浪漫約會景點，今個聖誕中環摩天輪將會首辦大型Speed Dating活動，每位收費388元單身男女先在地面玩遊戲後，登上摩天輪進行打咭任務，完成即獲得大抽獎資格，贏取餐飲禮券及禮品。

HK Romance Dating（HKRD）首度聯乘香港摩天輪，於12月16日（星期五）晚上舉辦「2022首個大型浪漫交友海濱活動： 聖誕幸福摩天輪Speed Dating」。

▲ （HK Romance Dating提供）

HKRD 創辦人黃嘉如 Yubi表示，自從政府放寬部分防疫措施後，令多了單身朋友參加單對單約會及Speed Dating 活動。「始終疫情已有兩年多，令很多單身朋友難以外出認識新朋友，今次我們舉辦大型具節日氣氛的摩天輪Speed Dating活動，都是希望單身朋友可聚首一堂，透過活動撮合有緣人，讓他們能在聖誕及新年前搵到伴侶，過一個浪漫幸福的聖誕節。」

HKRD創辦人張萍 Anita 表示，真的很高興能聯乘香港摩天輪合作舉辦活動，也是HKRD的夢想。「大家都知道中環摩天輪是香港的地標之一，也承載著不少情侶、夫婦、友人們的浪漫的回憶，為了讓摩天輪繼續將幸福在香港運轉，因此決定於香港摩天輪舉辦一場Speed Dating 活動，讓更多單身人士找到他們的伴侶之餘，也將摩天輪變成為他們往後周年慶祝必到的地點。」Anita又指，未來會繼續舉辦這類大型Speed Dating活動，吸引香港單身朋友參加之餘，更希望海外單身人士參加，吸引旅客來港，亦可打造異國情緣。

今次Speed Dating活動，Anita與Yubi擔任活動司儀，單身男女會分成兩大組別大玩破冰遊戲，之後參加者分組登上摩天輪，中環摩天輪60公尺高，有41個車廂及1個VIP車廂，每個車廂載著6名單身朋友，從不同解度欣賞浪漫美景及了解異性之餘，單身朋友亦需要在廂內完成打咭任務，便可獲得大抽獎資格，送出豐富的餐飲禮券及禮品。另外，活動亦都會在場提供兩人美食盒，讓剛相識的二人，在摩天輪下共享晚餐。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜