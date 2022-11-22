【社交禮儀】小朋友互送禮物惹回禮煩惱　做小手工更物輕情義重

▲ 做小手工送禮更物輕情義重。（iStock圖片）

姨甥女放學回來，向我展示同學送給她的小禮物，包括貼紙、擦膠及吊飾等。這位同學是她從幼稚園開始已認識，是家中獨女，多年來都喜歡送小禮物給同學。我問姨甥女︰喜歡這些小禮物嗎？有沒有回禮給她？姨甥女覺得不好意思，因為有很多小禮物不是她喜歡的，也曾嘗試過婉拒，但對方仍然堅持，說家中買了很多所以想與同學分享。但因我們教她不要隨便接受別人的禮物，接受了也要回禮，所以她時常懊惱，不知道要買甚麼回禮，畢竟對方好像甚麼都已經有了，而班中有好幾個同學也是如是。

姨甥女並不注重物質，我們也很少買額外的東西給她。偶爾帶她到玩具舖或文具舖逛逛，問她要甚麼，她也說不需要。對她來說，「應使則使，不要亂花金錢」是她的價值觀；若接受了別人的禮物，不但沒有用而且不喜歡，更要花金錢去買東西作回禮是不值得的。再者，家中也沒有那麼多地方擺放東西。她認為要送就送一些實用的，如鉛筆和擦膠等，至少有機會用到而不會浪費。

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小朋友之間互送禮物，或把剩餘的物件與別人分享，十分正常，但不能花費太多，也不能過量。同學之間會比較，如果處理不當，會產生妒忌、炫耀、排斥及自卑等等問題。試想一些家庭有經濟問題的同學，看見別人時常送禮物時會怎樣想？此外，若要用父母的金錢來討好別人也不應該。所以家長及教師們都應向孩子作適當的指導及注意他們日常的行為。

其實送禮物以表心意，不一定要花費金錢。我時常教姨甥女及學生可以自己做小手工作禮物送給同學及老師，例如書簽及賀卡等，可利用家中的廢棄物料，既環保又有創意，令收禮人都會感受到送禮者的誠意。所謂物輕情義重，心意最重要。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「小禮物」。

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