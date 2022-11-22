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【最新疫情】今增7,139宗確診　輸入佔634宗再創新高

社會 16:45 2022/11/22

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

今增7,139宗確診，錄634宗輸入個案再創新高（黃建輝攝）

本港今日（22日）新增7,139宗確診，其中本地感染佔6,505宗、輸入佔634宗，另多13確診病人離世。衞生防護中心再驗出18宗感染Omicron新亞系本地個案，其中6人感染XBB、12人感染XBB，患者住所遍布全港，包括黃大仙、觀塘、大埔、西貢等。

新增634宗檢測陽性輸入個案，連續2日創疫情以來最高，404宗涉及機場檢測樣本、139宗涉及第一至三日樣本，餘下91宗涉及第四至七日樣本。

學校個案方面，今共741間學校呈報1,515宗確診，有27間學校共30班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，15間安老院舍，共24名院友及6名員工確診，65名院友檢疫；3間殘疾人士院舍，共4名院友確診，29名院友需要檢疫。

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記者：鄧凱文

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