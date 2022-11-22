【養生食補】「小雪」轉冷宜吃5色食物　中醫教煮養生紫米飯補腎暖心

▲ 「小雪」轉冷宜吃5色食物，中醫教煮養生紫米飯補腎暖心。

今日是二十四節氣中的小雪，天氣漸冷，台灣中醫師黃胤誠推薦暖身養生食補，對抗寒氣。

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黃胤誠醫師在Facebook專頁發文表示，進入小雪節氣代表已是冬天中央的季節（冬三月），大地寒氣會越來越旺盛，身體在陰冷灰暗的天氣下，也特別容易憂愁煩惱。在中醫角度，自古非常注重心情與身體之間的關係，認為心情六慾中的「七情」包括：怒、喜、思、憂、悲、恐、驚，若太過度便容易影響身體，因此必須透過食補調養。

至於如何選擇食補食材？黃醫師指出，中醫的五行有五色，進食五行五色，可「補腎暖心」；古書有記載，小雪節氣正適宜補腎暖心。因此，建議選擇黑色食材，如芝麻、紫米、黑木耳，都可溫暖腎臟，讓氣血順暢，相對能放鬆情緒、行氣寬胸。

「紫米桂圓飯」食補

適合在小雪節氣進食的黑色食材中，黃醫師特別推薦紫米：

除了能補腎外，也有暖宮、活血明目的功效。在古代，它還有「長生米」、「黑珍珠」的說法。

黃醫師另在YouTube頻道示範用紫米煮一鍋「紫米桂圓飯」，有助暖身補腎、推動氣血：

煮之前先將紫米洗淨、泡開

烹煮時，加入米酒:水=1:1

紫米熟後，再放入桂圓、紅棗、枸杞燜煮半個小時，即可食用

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內容獲「黃胤誠醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛