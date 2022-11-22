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【司法覆核】死因庭裁定的士司機非法被殺　涉案警申覆核質疑引導不當

社會 16:52 2022/11/22

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死因庭裁定的士司機非法被殺，涉案警員林偉榮申覆核質疑引導不當。（陳國峰攝）

六旬的士司機10年前與乘客就車資事宜爭執被捕，男警林偉榮涉嫌箍頸押司機上警車，司機事後頸椎移位，留院1個月不治。死因庭早年裁定的士司機非法被殺，男警其後入稟高院申請司法覆核，要求推翻裁決。案件今（22日）於高等法院處理，警員一方陳詞指死因裁判官引導陪審團不當，沒有引導陪審團考慮警員有否意圖使用非法武力。法官聽畢陳詞，將於2個月內頒下判詞。

申請人林偉榮，答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀。死者女兒及警員馬振康以利害關係方列席。答辯人沒有派法律代表出庭，據悉其立場中立。

代表林偉榮的資深大律師翟紹唐指，死因裁判官嚴舜儀不當引導陪審團，令陪審員沒有考慮林是否有意圖使用非法或過份武力，強調林當時正執行職務，從來無意使用過分武力。翟又指，裁判官引導時稱若陪審團接納骨科專家證供，便毋須考慮林的行為是否非法，剝奪陪審團對其他可能性的判斷。

死者女兒陳盈之到庭旁聽。（陳曉欣攝）

代表死者家屬的資深大律師蘇朗年則指，死者被捕時已被鎖上手銬，難以反抗，惟林仍箍死者的頸至雙腳離地，直言林的行為不合法，絕非意外。至於林在死因研訊時供稱原擬箍住死者雙臂，但死者不斷掙扎，當林意識到箍頸時已放開手，蘇朗年指片段可見林一直箍頸，直至死者上警車，與林說法不符。

法官聽畢陳詞後表示將於2個月內頒下判詞。

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記者：陳曉欣

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