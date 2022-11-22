【致命病毒】世紀病毒致命率50%無預防疫苗　世衞緊急呼籲各國準備應對

▲ 蘇丹伊波拉病毒在烏干達蔓延，世衞（WHO）發出緊急聲明，呼籲各國做好預防應對。

世紀病毒來襲，東非國家烏干達在今年9月，發現首宗由蘇丹伊波拉病毒（SUDV）引起的伊波拉感染病例，疫情隨即以爆發性蔓延開去，至令已致163人染疫、77人死亡。世界衞生組織（WHO）並發出緊急聲明，呼籲各國做好預防應對，以防伊波拉疫情進一步擴散。

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自今年9月中旬，烏干達中部穆本德（Mubende）發現首宗由蘇丹伊波拉病毒案例後，疫情就開始迅速蔓延，包括烏干達首都坎帕拉（Kampala）在內9個地區，相繼出現病例，目前已致163人染疫、77人死亡，當中包括醫護人員。

針對烏干達疫情升溫，世衞在11月9日發布緊急聲明，呼籲各國正視病毒危急性，並做好防控工作。由於蘇丹伊波拉病毒（SUDV）目前仍未有疫苗可作預防，美國疾病預防控制中心（CDC）已把病毒警報提升至2級，並呼籲民眾避免前往烏干達。而世衞將向提供實驗性疫苗，盼能遏止疫情爆發。

根據本港衞生署衞生防護中心，伊波拉病毒病是由感染屬於「絲狀病毒科」的伊波拉病毒所致，平均病死率約為50%。在以往疫情中出現的病死率從25%到90%不等。潛伏期為2至21天。

病人可能出現突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛和咽喉痛。隨後會出現嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟和肝臟功能受損，在某些情況下更會出現內出血和外出血。

伊波拉病毒是通過密切接觸受感染動物而傳到人類。隨後通過人際間傳播，傳播途徑包括直接接觸（通過破損皮膚或黏膜）感染者的血液、分泌物、器官或其他體液，以及間接接觸受到這類體液污染的環境。經性接觸傳播的埃博拉（伊波拉）病毒病個案亦曾出現。

目前本港沒有已註冊預防伊波拉病毒病的疫苗。要預防感染，需注意以下數點：

注重個人和環境衞生；在接觸眼、鼻及口前切記先以梘液或酒精搓手液清潔雙手

避免密切接觸發燒人士或病人，並避免接觸患者的血液、體液和可能接觸過患者血液或體液的物品

避免接觸動物

食物須徹底煮熟才可進食

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責任編輯：羅嘉欣