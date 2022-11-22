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【港鐵新車】港鐵市區綫中國製新車投入服務　下周日起觀塘綫首航

社會 16:58 2022/11/22

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港鐵市區綫中國製新車投入服務，下周日起觀塘綫首航。（林宇翔攝）

港鐵在2015年起購入93列八卡中國製列車（Q-Train），以逐漸取代現時市區線所使用的英國製列車（M-Train）。港鐵公布，下周日(27日)起將於觀塘綫投入服務，稍後會陸續在其他市區綫路行駛。

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港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，今次更換列車投放60億元，是港鐵歷來最大投資，由於1979年起購入的第一代列車已運行逾40年，是時候作出更換。Q-Train已陸續抵港，並進行過一系列測試，確認要符合行車要求，楊美珍指測試結果良好，亦得到政府部門認可，可在下周日於觀塘綫投入服務。

另外，港鐵亦將更換新訊號系統，荃灣綫最快在2025至2026年應用，根據實際運作情況，再以約每年換一條市區綫，整體工程預計在2028至2029年完成。

車務總監李家潤表指出，根據目前乘客量估算，新系統會增加可載客量，可以滿足2031年後的乘客量增長。

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記者:蘇文軒

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