時刻關注三高　避免傷腎又傷心

假日厭倦了打卡購物,感覺香港單一沉悶,沒有特色?想要享受假日的悠閒時光,其實只要細心發掘,樂趣自會不期而遇,Charlotte(沙律)就跟着兩位醫生一起發掘假日好去處,享受了一趟動靜皆宜的悠閒之旅外,更向兩位醫生取經,關注心腎健康及了解如何控制膽固醇水平。

「三高」敲響心腎疾病警鐘

醫生一職除了需要判斷力,也要時刻學習,保有熱誠,而熱愛大海的黃煜醫生,更考獲船長牌。他就邀請Charlotte上船一聚,準備好太陽眼鏡和太陽油,和陽光玩遊戲。在海上遨遊,從急速的生活中脫身,迎着海風輕拂,享受無拘無束的片刻寧靜。

出海的休閑時光,Charlotte乘機向黃煜醫生請教,腎病是否和大眾距離很遙遠。黃煜醫生指,俗稱「三高」的高血壓、高膽固醇及高血糖在都市人中十分常見,也是腎病的主要成因。在心臟與腎臟會互為影響下,接近有十個洗腎患者當中,半數患有糖尿病1。

糖尿病、血壓高容易引致腎病外,同時會傷害血管,導致慢性腎病患者的心血管大多不太良好,當腎病毒素高時,患有心血管疾病也會相當較高。故黃煜醫生提醒大家,腎病的患者較容易患上心血管疾病2,因此患者需要特別關注心臟健康。

▲ Charlotte在海上遨遊時,乘機向黃煜醫生請教,腎病是否和大眾距離很遙遠。

降壞膽固醇靠飲食、運動與藥物

在戶外活動筋骨後,Charlotte就回到室內,和心臟科專科醫生蔡文俊醫生一起享受另一種寧靜。擅長彈結他的蔡文俊醫生就教Charlotte自彈自唱,借悠揚的音樂抒發情緒,釋放日常生活中的負能量。

Charlotte學結他外亦不忘正事,向蔡文俊醫生了解高危患者怎樣將膽固醇指數控制至最低。蔡文俊醫生指,首先要正確戒口。可是,對於部分人而言,單單戒口也未必足夠,需要配合運動和其他生活習慣的改變。「即便如此,可能也未必達標,患者便需要服用處方藥物,常見的包括他汀類藥物或者膽固醇吸收抑制劑。倘若效果仍未理想,部分患者便需再加強治療,使用生物製劑PCSK9抑制劑3。

何謂生物製劑PCSK9抑制劑?不止Charlotte,相信大家也有不少疑問。蔡文俊醫生就解釋:「這類生物製劑是自助注射筆,需要每兩星期注射一次,研究顯示最快兩星期便能幫患者的壞膽固醇水平大幅降低4。針對心血管病患者這類極高風險人士,研究顯示生物製劑PCSK9抑制劑,可以預防心腦血管病復發3。」

▲ Charlotte除了向蔡文俊醫生學結他,也向他請教如何將膽固醇指數控制至最低。

經過兩名醫生解釋後,相信大家對三高及何謂理想膽固醇水平都了解更多。患有腎病或心臟病人士應定期檢查血壓﹑血糖及血脂水平,配合健康飲食、運動與藥物三方面治療,依照醫生控制三高,以防心血管病。

資訊由黃煜醫生及蔡文俊醫生提供,為鼓勵市民認識健康資訊,本文章由安進香港支持製作

HK-09512-REP-2022-Nov

(特約)