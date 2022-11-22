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【快速測試】3區污水呈陽性當局派約4萬快測包　涉南區南灣御園、大埔盈峰翠邸等

社會 17:10 2022/11/22

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3區污水呈陽性當局派約4萬快測包，涉南區南灣御園、大埔盈峰翠邸等。（資料圖片）

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 南區 — 福群大樓及南灣御園
  • 大埔區 — 大埔寶馬山、荔枝山村、山塘新村、張屋地、悠然山莊、承峰、新屋家、沙埔仔村、天鑽、盈峰翠邸及龍成堡
  • 沙田區 — 泓碧、積富街與大圍道附近一帶住宅

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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