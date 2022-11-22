【癌症殺手】孕婦咳咳嗽腰背痛揭患肺癌　醫生警示最大元兇

浙江杭州一名懷孕31周孕婦，兩個月前起出現咳嗽，起初她以為只是感冒，為腹中胎兒不敢亂服藥，直到出現腰背痛，胸壁上的結節才求醫，但她均因胎兒健康，三度拒絕檢查，最終因嚴重性進行全面檢查，確診患肺癌。

綜合内地媒體報道，懷孕31周孕婦小欣2個月前開始出現咳嗽，在當地醫院就診2次，醫生都建議做胸部CT，但她擔心對胎兒有輻射而拒絕，之後因病情未見好轉在建議深入檢查，惟她第三次拒絕CT檢查。

主診醫生發現，小欣胸壁有明顯腫塊，參與的各科室醫生均一致認為，可能是惡性腫瘤。患者和家屬終意識到事件嚴重性，終答應接受檢查。

最終結果顯示，小欣肝臟體積增大，密密麻麻分佈著大小不一的結節，右肺門與肺動脈交界處有一個腫塊。醫院立刻給小欣安排剖腹產，發現其右側卵巢表面、肝臟表面都有腫塊。

經了解，原本小欣爸爸死於肺癌，媽媽有乳腺癌，舅舅是腸癌。小欣的癌症來源於肺，並且惡性程度很高。同步進行基因檢測，結果顯示ALK陽性，目前小心開始服用靶向藥物治療。

醫生提醒，孕婦肺癌是一個極低概率事件，對於有腫瘤家族史的患者，要記住患有腫瘤的風險高於普通人群，務必定期進行相關檢查。

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責任編輯：羅嘉欣