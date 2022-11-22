  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 19:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症殺手】孕婦咳咳嗽腰背痛揭患肺癌　醫生警示最大元兇

健康 18:13 2022/11/22

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

浙江杭州一名懷孕31周孕婦，兩個月前起出現咳嗽，起初她以為只是感冒，為腹中胎兒不敢亂服藥，直到出現腰背痛，胸壁上的結節才求醫，但她均因胎兒健康，三度拒絕檢查，最終因嚴重性進行全面檢查，確診患肺癌。

綜合内地媒體報道，懷孕31周孕婦小欣2個月前開始出現咳嗽，在當地醫院就診2次，醫生都建議做胸部CT，但她擔心對胎兒有輻射而拒絕，之後因病情未見好轉在建議深入檢查，惟她第三次拒絕CT檢查。

主診醫生發現，小欣胸壁有明顯腫塊，參與的各科室醫生均一致認為，可能是惡性腫瘤。患者和家屬終意識到事件嚴重性，終答應接受檢查。

最終結果顯示，小欣肝臟體積增大，密密麻麻分佈著大小不一的結節，右肺門與肺動脈交界處有一個腫塊。醫院立刻給小欣安排剖腹產，發現其右側卵巢表面、肝臟表面都有腫塊。

經了解，原本小欣爸爸死於肺癌，媽媽有乳腺癌，舅舅是腸癌。小欣的癌症來源於肺，並且惡性程度很高。同步進行基因檢測，結果顯示ALK陽性，目前小心開始服用靶向藥物治療。

醫生提醒，孕婦肺癌是一個極低概率事件，對於有腫瘤家族史的患者，要記住患有腫瘤的風險高於普通人群，務必定期進行相關檢查。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 癌症 肺癌

最高瀏覽

【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭
今日 11:42
【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭
【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度
22:14 2022/11/21
【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度
【陌路人】終日賺錢送兒子13歲赴英留學　兒子學成歸來與父母頓變陌生人
17:26 2022/10/27
【陌路人】終日賺錢送兒子13歲赴英留學　兒子學成歸來與父母頓變陌生人