【MIRROR母校】Anson Lo新歌小學地址做歌名　教主母校升中派首3志願達94%

▲ 教主Anson Lo的新歌以小學母校地址「永順街39號」為歌名，以記念他的小六初戀。

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）推出新歌《永順街39號》，由著名填詞人黃偉文為他度身填詞，教主解釋歌曲記錄了其小六初戀的回憶、遺憾和初衷，而歌名是他的小學地址，令神徒們（教主粉絲暱稱）對該校的關注度大大提高，甚至考慮讓子女入讀成為教主師弟妹。

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Anson Lo指這首歌是停工兩個月後的首個錄音，更令他回想自己的puppy love初戀：「發生在小學六年級的，這段初戀彷彿就是我人生的第一次『遺憾』一樣，而每一句歌詞亦變得更加personal了。」教主曾想過以初戀對象的名字做歌名，終因尊重對方的決定而放下這個想法。

然而『永順街39號』是我小學的地址，也是紀錄了我這一段初戀的地方，所以便『膽粗粗』的請求Wyman大師的意見，十分感謝Wyman的支持和關心，是你成就這首歌變得更加感動，謝謝你。

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「永順街39號」就是荃灣區具口碑學校天主教石鐘山紀念小學的地址，近日神徒們紛紛前往校門外打卡，令該校近期在網上曝光率甚高。天主教石鐘山紀念小學是位於荃灣區一所津貼小學，於1997年創校，故1995年出生的教主入讀時，該校仍是區內新力軍。

▲ Anson Lo新歌《永順街39號》。

教主曾表示媽媽「教母」對他管教嚴厲，小學時期如現今小朋友一樣要上很多「興趣班」，如鋼琴、毛筆書法、畫畫、游水、排球等，教主有感難以兼顧學業，決定暫停學鋼琴6級止步。如今入行後他慶幸曾學鋼琴，對他在音樂路上大有幫助。

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教主又透露過，教母對他書寫字體的要求極高，他小學時曾參加過不下一次的毛筆書法比賽，但未有透露有否奪過獎項，只謙稱媽媽一手靚字，是他見過最美的字體，「而且她的簽名是由右至左簽的，好神奇！」

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家長評價功課量適中

天主教石鐘山紀念小學今年25周年校慶，已累積了一定口碑，不少家長在網絡上查問該校風氣及功課量等，大多表示功課量適中，孩子可在校內完成功課，考試期則一年三次。

據小學概覽資料顯示，該校課程方面設有普通話教中文班，另有英文拼音及閱讀實踐課，以提升學生的英語能力。而閱讀對提升語文能力相當重要，因此學校透過多元化學習活動如「英文語音閱讀計劃」等，推動閱讀風氣。學校還設有資優課程、劍橋英語及奧數班，以發展學生潛能。

▲ 天主教石鐘山紀念小學是荃灣區具口碑學校，升中派首3志願高達94%。（小學概覽圖片）

升中94%派首3志願

該校亦相當重視運用資訊科技進行互動學習，有助提升學生的自學能力，例如無紙藝術、電子互動白板計劃、校本英文及數學學習平台計劃、校園電視台計劃、我是未來領袖課程等。

根據學校網頁公布，該校的升中派位成績良好，2020至2022年度，升中派位首3志願高達94%，當中有77%派到自行及第一自願，此外，有約一半小六畢業生能升讀英文中學，包括香港華仁書院、聖保羅書院、協恩中學、荃灣官立中學、可風中學（嗇色園主辦）、長沙灣天主教英文中學，以及Anson Lo的中學母校保良局羅傑承（一九八三）中學等。

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責任編輯︰林綺玲