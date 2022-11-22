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【離婚風波】前奶奶發聲明回應徐熙媛　張蘭憂汪小菲找大S有去無回

娛樂 18:25 2022/11/22

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汪小菲媽媽張蘭回應徐熙媛（大S）的指控。

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲去年11月宣布離婚，縱然二人已展開新生活，不過大S最近指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便不再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。

大S的前奶奶張蘭於微博發帖文回應大S的指控，並表示擔心愛兒汪小菲單獨赴台會有去無返。

【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭

最新影片：郭柏妍專訪

張蘭回應徐熙媛

張蘭於微博寫道：

對徐熙媛女士的聲明，本人有幾點回應：

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【幸福人妻】大S歷10年「牢獄婚姻」再婚暖男具俊曄　鄧藹霖︰遇上把你寵成公主的男人

張蘭昨日（21日）於直播賣貨期間曾指出大S靠電話跟舊愛具俊曄重逢是給汪小菲戴綠帽的行為，「人家早就聯繫上了，早給戴上綠帽子，甚麼（離）婚後才聯繫的你信嗎？劇本都他們家編的，演員也是他們家甚麼的。」張蘭強調她手上掌握了證據，且問大家是否需要觀看。

張蘭或跟隨汪小菲赴台

對於會否跟隨汪小菲一起到台灣，張蘭指若然汪小菲單獨赴台後有去無返，她亦勢必跟隨到來，並自爆已成為大S家中的黑名單。

很多人對汪小菲能否赴台存有疑問，雖然台灣目前並未全面開放讓內地旅客赴台，不過由於汪小菲曾是大S的配偶，只要他是持有居留證，相信亦可順利抵達台灣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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