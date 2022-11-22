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【潔淨水域】滙豐與潔淨水域行動合作　2年間收集逾14萬個膠樽、81噸漂浮垃圾

社會 17:51 2022/11/22

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滙豐與潔淨水域行動合作，2年間收集逾14萬個膠樽、81噸漂浮垃圾。（滙豐提供）

滙豐與本港非牟利組織潔淨水域行動於2020年11月推出計劃，設計零碳排放的太陽能船隻，在香港海域收集塑膠垃圾。 在過去兩年間滙豐探「塑」潔淨水域計劃於本港水域收集了超過14萬個膠樽、6.4萬個鋁罐及81噸漂浮垃圾。

計劃更爲本地學校提供課程教材，並舉辦教學工作坊，其中包括於荃灣的Fabrica X零售體驗店舉辦的回收工作坊。活動讓參加者親手將塑膠垃圾轉化為日常家居用品，吸引超過1,000名市民參加。

此外，滙豐於11月17日至30日在香港滙豐總行大廈大堂舉行公眾攝影展，展覽為期兩星期，參與者可透過攝影師Mihaela Tudor、潔淨水域行動共同創辦人Ellen Ogren以及滙豐團隊的鏡頭，欣賞滙豐探「塑」潔淨水域計劃的船隊，並了解船隊每日的航行歷程。

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責任編輯：李榮忠

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