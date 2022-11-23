【奢華品牌】HERMES經典Birkin + Kelly推暗黑版　7大全新袋款曝光【內附多圖】

▲ HERMES全新七款手袋曝光，各位女士們要選定心水了。

用馬不停蹄來形容HERMES就最好不過，早前品牌在港於短時間內舉辦了兩個大型活動，包括在大館舉行介紹以品牌運動元素的HermesFit，和西九文化公園裏開放3天的《Le Monde d'Hermes》書報亭，以上全都成為本地潮人的打卡位，但說到底大家最關心的還是今年有甚麼新袋面世，今天為女士們馬上奉上。

▲ 左/Bolide on Wheels Epsom手袋$121,200、右/Bolide on Wheels Tadelakt小牛皮手袋配飾$27,500。（攝影：湯致遠）

有滾輪的Bolide

很多人女士提起HERMES只懂得Birkin和Kelly兩款型號的手袋，人賣我賣，受羊群心理作祟，但其實品牌經典手袋又豈會只有兩款，Bolide便是其中另一個經得起時間考驗的袋款，而且還一早從巴黎愛馬仕博物館被「History」一欄之中。

而有趣的是Bolide手袋的設計靈感並不是來自馬術，而是大家意想不到的賽車，是品牌的第三代傳人Emile Maurice Hermes參觀Ettore Bugatti汽車廠房後而獲得靈感，不過，最初這袋名名為Torpedo（Ettore Bugatti其中一款跑車的名字），及後才改為Bolide，藉名字帶出速度感。而今年推出的Bolide迷你版加入滑板滾輪，帶來玩味感，亦喻意與汽車有關。

▲ Kelly II Sellier en Desordre Box的小牛皮手袋售價待定。（圖片品牌提供）

Kelly變奏

Kelly Bag可說是HERMES的瑰寶，除了有錢都未必購買得到外，亦成為品牌手袋創作團隊的靈感泉源，當中就由Kelly Bay衍生到可斜的Kelly Sellier。不過，今次這個名為Kelly II Sellier en Desordre Box的小牛皮手袋，卻有著史無前例的玩味，說正如Sellier en Desordre法文意謂「失序的鞍具」，因此手袋以正反重疊不規則的造型出現，肯定成為喜前衞設計女士們的頭號目標。

▲ Kelly to Go Rock Box小牛皮手袋。（$73,300/攝影：湯致遠）

▲ 手袋有鉚釘細節。（攝影：湯致遠）

樂與奴的Kelly

Kelly II Sellier en Desordre Box小牛皮手袋顛覆了手袋外觀，對保守的女士來說假若招架不來，還有一個設計來得四平八穩的Kelly to Go Rock Box小牛皮手袋，既然稱得上Rock，那麼在手袋皮帶中加入點到即止的rivets就最是順理成章。

▲ Neo Madere大型牛皮手提袋售價待定。（攝影：湯致遠）

Neo Madere大型手提袋

好的設計可以經得起時間考驗，同時又為今天的設計師打開靈感之門，就好像圖中名為Neo Madere手袋，靈感源自品牌於1960年代推出的Madere手袋，從手袋的手柄中以看到有著當年取自旅行箱細節的痕跡。此外，除了帆布夾皮版本外，亦有圖中的原色牛皮版。

▲ Hermes Cadenas Tadelakt小牛皮晚裝手袋$54,500。（攝影：湯致遠）

鎖頭clutch

不得不佩服HERMES的皮具設計師，好一些細眉細眼的細節和身件都可以成為皮具的創作靈感，圖中的Hermes Cadenas Tadelakt小牛皮晚裝手袋，設計靈感就是來自品牌的掛鎖，袋身用上手工浮雕效果帶出品牌的H字，而袋內亦有著羊絨內裡，並用上拉鏈方便開關。

▲ Jypsiere Mini Swift手袋 $60,100。（攝影：湯致遠）

吉卜賽Jypsiere Mini Swift

年輕的女士若嫌Birkin和Kelly過於「阿太」氣息的說話，眼前的這個Jypsiere Mini Swift手袋你一定要留意，這個袋款源於Jean Paul Gaultier當上Hermes女裝設計總監的時候，當時的他將吉卜賽的意念注入手袋中，令這個手袋有別於品牌過往推出富濃重女性味的設計，而偏向中性外觀，名字上亦將自己的名字首字母J和Gypsies結合，今次推出mini版本，如無意外應該會大受歡迎。

▲ Birkin Rock黑色小牛皮手袋售價待定。（圖片品牌提供）

搖滾Birkin

講了這麼多個HERMES手袋，說到底又怎能沒有Birkin的出現呢？這一個全新的Birkin Rock黑色小牛皮手袋，袋而分別有著兩個袋口，其中一個拉鏈袋口與另一個作小量重疊，有別過往斯文大方的Birkin手袋款式，看來這一個Birkin是另一個有錢都未必可以入手的全新款式了。

記者：何偉雄