過敏症「殺手」隱藏日常生活 一文看清致敏原及症狀

大多數人認為過敏症一定是與食物有關，其實引發過敏的成因有很多，除了食物外，還包括外在環境因素如花粉、塵蟎、霉菌、動物皮屑等等，由空氣傳播或直接接觸致敏原。香港港安醫院－荃灣的急症科顧問醫生劉啟基表示，醫院曾於2016年至2021年共5年間，對超過2,300個樣本進行統計分析，發現引發過敏症的頭號致敏原為屋塵蟎，相反常見的牛奶只是排行第9位，結果顯示過敏症的元兇並非單從食物而來，而是潛在於室內環境及空氣的「隱形殺手」。

及早找出過敏「元兇」

劉醫生表示，大部分人都認為過敏症（Allergy）是主要由食物引發的，他解釋︰「過敏症是身體對一種或多種無害的物質產生過激的免疫反應（Hypersensitivity Reaction），例如嬰兒飲用牛奶後引發濕疹。這些物質通常是蛋白質或含醣蛋白，稱為致敏原（Allergen），對大多數人沒有害處。具過敏體質的人（Atopy）會對環境或食物致敏原（Allergen）產生過量的特異性免疫球蛋白E（Specific IgE / sIgE），引發過敏症狀。」

▲ 香港港安醫院－荃灣的急症科顧問醫生提醒，如出現不同的敏感症狀，應盡快尋找醫生協助，及早找出致敏原。

劉醫生稱常見的致敏原除了食物外，還包括不同的環境因素如花粉、塵蟎、霉菌、動物皮屑、蟑螂等，而一般症狀為出現紅疹、皮膚發癢、痾嘔、腹痛、流鼻水、呼吸困難等等。

如何分辨急性和慢性過敏症？

而過敏症亦有分為急性和慢性過敏，劉醫生表示有部分人屬過敏性體質，長期都會有鼻敏感、濕疹等，均屬慢性過敏症。而急性過敏則是平日並沒有一些長期的過敏症狀，而當突如其來接觸大量灰塵或致敏食物如蛋、牛奶，便會產生急性的過敏反應。劉醫生分享過往在急症室接觸過的急性過敏患者，大多是眼、口、鼻、皮膚等紅腫，或是腸胃敏感導致腹瀉，一般以針藥治療，數小時後便能消退。但有些情況較嚴重的患者，舌頭、黏膜及喉嚨等會出現腫脹，而有少數情況更會出現致命症狀如呼吸困難、過敏性休克等，需要立即入院接受治療。

▲ 從圖中可見不同的食物和環境因素均會引發各種過敏症狀。

十大致敏原排行榜

劉醫生表示，要從日常生活中找出致敏原並不容易。傳統有一些較常用的篩查方式如皮膚貼劑測試（Skin Patch test）和皮膚點刺測試（Skin Prick Test）都會受外在環境影響，例如患者正服用抗敏藥、使用的乳霜等影響測試結果，此外這類測試需用上背部或手臂大面積皮膚進行檢測。建議過敏體質的人可以考慮Specific IgE血液測試，透過血液檢測，可得知人體對不同的致敏原產生的Specific IgE抗體濃度，濃度愈高，代表該致敏原愈有可能引發過敏反應，而且不受任何外在環境因素影響檢測結果，準確度較高，從而幫助過敏人士避免接觸或進食該致敏原，幫助有效預防或減緩過敏症狀。

▲ 劉醫生解釋傳統的過敏症篩查方式受外在環境影響，建議過敏體質的人可以考慮Specific IgE血液測試。

香港港安醫院－荃灣於2016年3月至2021年3月共5年間，對超過2,300個樣本進行ImmunoCAP specific IgE血液檢測的分析數據進行統計，發現很多患者對屋塵蟎產生高濃度specific IgE抗體，表示屋塵蟎引發過敏症狀的可能性很高。另真菌煙曲霉位居第三，而其他常見的致敏原如動物皮屑、蛋白、蝦、蟑螂、牛奶、蟹則屬第四至十位。

▲ 排行榜頭2位都由屋塵蟎獨佔，表示屋塵蟎引發過敏症的可能性很高。

IgE血液檢測準確鎖定致敏原

檢測結果顯示，屋塵蟎是頭號致敏原，就統計結果，劉醫生表示︰「塵蟎的排泄物與及已死塵蟎的身體殘骸均是致敏原。在屋室內，塵蟎大量存活於床褥、枕頭及被舖中，其他特別適合塵蟎生活的地方，還包括地毯、毛公仔、沙發椅子等的襯墊，以及任何會積存塵埃的物件，如垂簾及厚衣服等。所以牠們是無處不在，而且肉眼看不見的『隱形殺手』。」劉醫生建議大家隔日便要以具有除塵蟎功能的吸塵機清潔床舖、布藝家具和窗簾，避免塵蟎過量滋生。

▲ 塵蟎是頭號致敏「殺手」，藏身在日常生活中。

如果大家發現經常出現敏感症狀，有可能與塵蟎或其他致敏原有關，建議先諮詢醫生意見。醫生一般會提議患者接受IgE血液檢測*，透過血液測試找出致敏元兇。現時，香港有不少醫院引入IgE血液檢測，當中包括香港港安醫院—荃灣及香港港安醫院—司徒拔道，他們均採用由瑞典研發及生產的Specific IgE血液檢測儀器，以世界衛生組織的國際標準校準IgE的濃度（Standardized to WHO IgE reference 75/502），不但具大量醫學文獻驗證，更獲國際公認為黃金標準的IgE血液檢測，被全球及本地醫院廣泛使用，安全準確。

*FDA cleared, CE-IVDR certified, ISO 13485, GMP certified

▲ 香港港安醫院—荃灣及香港港安醫院—司徒拔道均採用Specific IgE血液檢測儀器。

想了解更多，可致電香港港安醫院－荃灣查詢。

電話：2275-6688 / 2275-6166

（特約）

