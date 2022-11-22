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【猴痘疫苗】開打逾個半月共3,800人打針　一文看清接種中心開放時間

社會 18:10 2022/11/22

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開打逾個半月共3,800人打針，一文看清接種中心開放時間（資料圖片）

高風險群組接種猴痘疫苗計劃於10月5日起展開，截至昨日（21日），猴痘疫苗接種計劃已為高風險目標群組接種了超過3,800劑次。衞生署今日（22日）公布，因應接種需求，位於油麻地賽馬會分科診療所3樓的指定猴痘疫苗接種中心將於12月1日起，調整服務時間為星期一至星期五早上9時至下午5時45分及星期六早上9時至下午1時，公眾假期除外。

另一間位於灣仔鄧志昂專科診療院7樓的指定猴痘疫苗接種中心，則維持星期一至星期五下午5時30分至晚上8時開放，公眾假期除外。其他猴痘疫苗接種服務地點的服務亦維持不變，詳細請看：下一頁

高風險目標群組人士，曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員，可以自願形式接種猴痘疫苗。

屬於高風險目標群組人士可繼續透過電郵（mpv_booking@dh.gov.hk）預約，或於辦公時間致電預約專線2547 1900。

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記者：鄧凱文

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