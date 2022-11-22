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【新冠疫苗】8成6個月至3歲幼童一針未打　多個兒科學會籲盡快打針

社會 19:03 2022/11/22

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8成6個月至3歲幼童一針未打，10個兒科學會籲盡快打針

本港疫情橫行，6個月至3歲幼童自8月初開打科興、本月初可打復必泰新冠疫苗，至今首針疫種率只有約2成。多個香港和澳門兒科醫學會今（20日）再發出聯合聲明，呼籲家長盡快讓幼兒接種新冠疫苗，強調打針為預防感染新冠病毒後患「重症」、「併發症」、「死亡」和減低康復後出現「後遺症」的最有效方法。

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等10個兒科學會聯合聲明表示，人體如沒有接觸過如病毒、细菌、寄生蟲等病原體，往往需要花較長時間清除，這段時間感染病毒後可導致患「重症」、「併發症」和「死亡」，甚至康復後出現「後遺症」，而疫苗能令免疫系統生產出「記憶細胞」，當遇上同類病原體時，可迅速指揮作戰及生產「T细胞」和「抗體」，快速對付「敵人」，避免身體受嚴重破壞。

聲明續指，新冠疫苗已於去年開始於全球廣泛接種，臨床效果非常有效，嚴重不良的疫苗反應相當罕見；而母親身體內的抗體能透過胎盆及母乳傳給胎兒及母乳哺育的嬰幼兒，呼籲各嬰幼童孕婦和餵哺母乳的婦女，盡快接種新冠和季節性流感疫苗，以預防新冠病毒和冬季流行性感冒同時來襲所導致的重症、急性併發症、入院、死亡和中、長期後遺症。

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記者：鄧凱文

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