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【長新冠】近九成康復者指政府支援不足　民建聯倡設長新冠指定診所

政治 19:17 2022/11/22

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民建聯調查顯示，近九成康復者認為政府支援不足。（民建聯提供）

本港超200萬人曾感染新冠，不少患者反映，康復後出現「新冠肺炎長期綜合後遺症」（長新冠），民建聯調查顯示，近九成康復者認為政府支援不足，提倡政府應設立一站式長新冠指定診所。

為了解長新冠症狀，和對患者的影響，民建聯立法會議員顏汶羽團隊，於11月初進行網上問卷調查，共收到 552 份有效回應。結果顯示，高達88% 康復者認為，政府向長新冠患者的支援不足，有59%受訪者知道甚麼是長新冠症狀，但只有77%懷疑自己出現症狀，而由於涉及長新冠症狀的原因很多，懷疑自己有長新冠的市民只好「估估下」。

民建聯表示，對於康復者而言，縱使對長新冠後遺症的預防及治療方法「唔清楚」，在應對長新冠⽅⾯仍要「靠自己」，因此建議政府，統計全港長新冠患者數字，並多渠道發放長新冠資訊。為長新冠患者開設指定診所，以評估及跟進他們的後遺症，並提供⼀站式獲政府資助的跨專業醫療諮詢、輔導和轉介等服務。

民建聯亦建議，擴大醫療券範圍，包括設立「家庭醫療券」，每年向每個成人戶口注資港幣1,000元；及「兒童醫療券」，以更有效和具效率的機制加強基層醫療服務以減低長新冠對家庭健康的影響。

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責任編輯：關景騰

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