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【國歌風波】港協暨奧委會發放指引予各總會　若違反指引或會暫停會員資格及資助

社會 19:40 2022/11/22

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港協暨奧委會發放指引予各總會，如有出錯應以「T」字手勢示意反對。（資料圖片）

亞洲七人欖球國歌風波不斷，港協暨奧委會今日（22日）向轄下所有體育總會發放指引，以確保國歌和區旗獲得應有尊重，指引列明如發現播放國歌或升掛區旗出錯，運動員及隊伍須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正，若違反指引或會被暫停會員資格及資助。

港協暨奧委會日前與文化體育及旅遊局舉行會議，就亞洲七人欖球系列賽主辦機構播放中國國歌出錯事件，向港府提出建議，避免類似情況再次發生。會後，港協暨奧委會隨即制定《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，為所有運動員、隊伍及體育總會管理層和工作人員提供指示。

港協暨奧委會將向各體育總會提供附有正確國歌和區旗的工具包，當中包括兩份儲存正確國歌的外置儲存裝置，以及兩面區旗，由體育總會指派的領隊帶備出席國際賽事，交予主辦機構使用。

當運動員及隊伍參與國際體育賽事期間，如發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正，若主辦機構沒有立即更正，領隊須帶領全體隊員離開場地，當主辦機構作出更正後，可重新參與儀式。

根據指引，體育總會如不遵守上述指引，將視乎其個別情況而受到制裁，可能制裁包括被港協暨奧委會暫停其會員資格，或被政府暫停津貼或資助。

港協暨奧委會將於11月24日為轄下體育總會舉行簡報會，向體育總會的委員及工作人員說明指引的相關內容和措施，日後港協暨奧委會將每年舉行至少一次同類簡報會。

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責任編輯：李榮忠

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