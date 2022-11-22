【世界盃】走出歐國盃死亡陰霾　全球見證艾歷臣馳騁綠茵場

▲ 丹麥中場核心基斯甸艾歷臣。

世界盃2022 D組賽事，丹麥今晚9時面對突尼西亞。丹麥陣中王牌基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在去年歐洲國家盃因心臟驟停後倒在球場，一度徘徊鬼門關，最後成功排除萬難，並再度踏上足球場上最大的舞台世界盃，實令人感動。

去年歐洲國家盃分組賽丹麥對芬蘭，丹麥中場艾歷臣毫無預警下心臟驟停倒地，震驚全球球迷，幸急救及時，經心肺復蘇後送醫院治療。他事後須安裝植入式心臟除顫器，以防日後心臟如再次停頓，除顫器會自動電擊心臟，使心臟再次泵血。

好不客易逃出鬼門關，一直努力進行復健，艾歷臣卻一度面臨放棄足球的情況—當時他正效力意甲國際米蘭，基於意大利法例所限，身體有植入式儀器的關係而無法參加意甲聯賽，雙方協議和平分手，令人憂慮一代中場大腦的前景。

直至今年1月，艾歷臣選擇重新出發，與英超賓福特簽署為期6個月的短約，當時有球迷關注艾歷臣重返踢法體力化的英超，會否對其體能及健康有影響。最後，艾歷臣用行動只證明自己在球場上仍然「有心有力」，入球助攻兼備，成功幫助賓福特護級，更在今年夏天加盟曼聯，至今一直站穩球隊正選。

現年30歲的艾歷臣「死過翻生」後重返丹麥國家隊，再在今次卡塔爾世界盃亮相，實是球迷之福，更是奇蹟，令人感動，且看今屆賽事艾歷臣能否帶領丹麥再創童話。

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