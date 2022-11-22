  • 23°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 23:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃】走出歐國盃死亡陰霾　全球見證艾歷臣馳騁綠茵場

社會 22:42 2022/11/22

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

丹麥中場核心基斯甸艾歷臣。

世界盃2022 D組賽事，丹麥今晚9時面對突尼西亞。丹麥陣中王牌基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在去年歐洲國家盃因心臟驟停後倒在球場，一度徘徊鬼門關，最後成功排除萬難，並再度踏上足球場上最大的舞台世界盃，實令人感動。

去年歐洲國家盃分組賽丹麥對芬蘭，丹麥中場艾歷臣毫無預警下心臟驟停倒地，震驚全球球迷，幸急救及時，經心肺復蘇後送醫院治療。他事後須安裝植入式心臟除顫器，以防日後心臟如再次停頓，除顫器會自動電擊心臟，使心臟再次泵血。

好不客易逃出鬼門關，一直努力進行復健，艾歷臣卻一度面臨放棄足球的情況—當時他正效力意甲國際米蘭，基於意大利法例所限，身體有植入式儀器的關係而無法參加意甲聯賽，雙方協議和平分手，令人憂慮一代中場大腦的前景。

直至今年1月，艾歷臣選擇重新出發，與英超賓福特簽署為期6個月的短約，當時有球迷關注艾歷臣重返踢法體力化的英超，會否對其體能及健康有影響。最後，艾歷臣用行動只證明自己在球場上仍然「有心有力」，入球助攻兼備，成功幫助賓福特護級，更在今年夏天加盟曼聯，至今一直站穩球隊正選。

現年30歲的艾歷臣「死過翻生」後重返丹麥國家隊，再在今次卡塔爾世界盃亮相，實是球迷之福，更是奇蹟，令人感動，且看今屆賽事艾歷臣能否帶領丹麥再創童話。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

曼聯 運動員 運動 歐洲國家盃 意甲 英超 世界盃 卡塔爾 突尼西亞 米蘭

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭
今日 11:42
【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭
【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度
22:14 2022/11/21
【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度
【陌路人】終日賺錢送兒子13歲赴英留學　兒子學成歸來與父母頓變陌生人
17:26 2022/10/27
【陌路人】終日賺錢送兒子13歲赴英留學　兒子學成歸來與父母頓變陌生人