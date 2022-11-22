【播錯國歌】亞洲欖總會長親赴港致歉   承諾不再發生同類錯誤

▲ 政務司司長陳國基（右）今日（十一月二十二日）下午接見亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai（左）。（政府新聞處圖片）

南韓亞洲七人欖球系列賽出現將反修例歌曲當國歌播放失誤，亞洲橄欖球總會承認錯誤，會長Qais Abdulla Al Dhalai專程由杜拜飛抵香港，親身向港府和市民就事件致歉，並承諾確保同類錯誤不會再次發生。

Qais Abdulla Al Dhalai今日獲政務司司長陳國基接見，他表示，相關事件完全沒有任何政治或不良動機。亞洲橄欖球總會對今次事件負上責任，並承諾會就賽事與各參賽隊伍確認其國歌，並設立中央檔案庫，規定賽事的當地主辦機構必須使用中央檔案庫內的國歌版本，並嚴格禁止他們使用其他版本。

陳國基在會上指出，總會作為賽事的主辦機構，有責任確保各參賽隊伍的國歌受到應有的尊重，敦促總會切實執行一切所需糾正措施，並嚴正提醒總會，香港七人欖球隊參加往後的賽事時，包括十一月底在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事，絕不能再出現任何錯誤。

鑑於近日接連在運動賽事中出現有關中國國歌的錯誤，港府已與港協暨奧委會和香港殘疾人奧委會聯繫，今日向本港各體育總會和獲特區政府資助的其他體育機構發出指引，清楚列明他們應如何確保海外賽事主辦機構就中國國歌和特區區旗的使用和描述，乃正確無誤，本星期亦將舉行簡介會，向本港各體育總會和獲特區政府資助的其他體育機構解釋指引內容。

香港欖總：歡迎港協暨奧委會指引

香港欖球總會對相關指引表示歡迎，除了之前承諾如有同類事件發生將讓港隊即時退賽外，亦將遵守相關規定，並將這些規定納入徹底和全面檢討的內部指引當中。

香港欖總亦承認，日後欖總及其代表隊和運動員需提高警惕，在海外參賽時需確保香港的形象受到應有保護。



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責任編輯：關景騰