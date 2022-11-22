【越港發展】洪爲民料越南經濟增長或比內地快　商界歡迎越南機構來港上市

▲ 洪爲民料越南經濟增長或比內地快，商界歡迎越南機構來港上市

CT Group主辦、新媒體發展基金會總策劃「越港新坐標・新機遇」論壇暨午宴今（22）舉行，多個政商界精英出席。港區全國人大代表洪爲民相信，越南在經濟方面的增長或比中國更快；東驥基金管理有限公司創辦人龐寶林亦歡迎越南機構來港上市。

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CT Group主辦、新媒體發展基金會總策劃「越港新坐標・新機遇」論壇暨午宴今（22）舉行，新媒體發展基金創會主席何緯豐相信，是次論壇對未來越港之間更多元、更深入的合作提供指引，越港將共創輝煌。

香港中文大學商學院教授林邦認為，人民有了消費力, 不再代工生產，可將城市邁向數碼化，以達致創新及數碼化城市。

港區全國人大代表洪爲民相信，越南在經濟方面的增長或比中國更快。東驥基金管理有限公司創辦人龐寶林亦表示，本港一直在上市方面扮演著重要角色，歡迎越南機構來港上市，又指香港受惠於中美博弈，認為最重要是後發先至、要有彈性。

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記者：鄧凱文