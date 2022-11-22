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【疫苗通行證】江玉歡斥對市民限制遠超所想　形容不打針市民如「犯了大錯」

社會 22:37 2022/11/22

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立法會議員江玉歡於社交媒體上表示，收到不少市民受到疫苗通行證影響(資料圖片)

疫苗通行證實行近10個月，立法會議員江玉歡於社交媒體上表示，收到不少市民受到疫苗通行證影響，如有人不能進入勞工處舉辦的招聘活動，亦有人被拒進入子女的學校，不能參加家長日、親子活動、頒獎禮和畢業禮，形容「疫苗通行證對市民帶來的限制遠超出當日所想」。

江玉歡指，有市民因疫苗通行證差不多一年沒光顧喜愛的餐廳，或與伴侶或家人到餐廳用餐，另有有人不能進入勞工處舉辦的招聘活動，失去找尋工作的機會，亦有人被拒進入子女的學校，不能參加家長日、親子活動、頒獎禮和畢業禮，形容個人如何向醫衞局局長盧寵茂反映，盧寵茂均充耳不聞，又指選擇不打針的市民如「犯了大錯」，形容在心中「永遠有著這群沒有選擇的市民」：

前幾天，醫務衞生局副局長説疫苗很好，所以沒有理由不接種。您認為好的，放在他人身上，未必是好事。我認識不少深信中醫藥的朋友，也不願接種疫苗。

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記者：鄧凱文

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