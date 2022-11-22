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【強制檢測】52處納強檢　嘉湖山莊景湖居、薄扶林置富花園、將軍澳富康花園上榜【附名單】

社會 22:43 2022/11/22

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

52處納強檢，嘉湖山莊景湖居、薄扶林置富花園、將軍澳富康花園上榜【附名單】

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月16日至11月22日期間，曾身處52個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月23日或11月24日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文

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