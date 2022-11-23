【小學全日制】小學改革時間表下午全轉活動課　學界倡推「混合式全日制」

▲ 蘇炳輝所屬的天水圍循道衞理小學下月恢復全日課將加裝午膳隔板，圖為日前學生參與英語點餐活動。（陳永康攝）

近3年新冠疫情促使學界反思小學全日制「初心」，隨着下月起陸續恢復全日面授課，本報調查發現多間小學銳意改革上課時間表，包括將下午課節全部撥歸多元智能活動課及功課輔導等，或在每一堂加插導修環節，令小學生不用再疲於奔命、每晚做功課到深夜。

學界促請教育局進一步「扭鬆」課時限制，在全港推動「混合式全日制小學」，容讓學校下午課節改網上進行，以及彈性批准更多學生離校參加校外專業訓練。

3年疫情 促反思全日制「初心」

小學全日制自1993年起逐步推行，旨在讓學校利用多出課時，靈活編排學生在上課時間內進行課外活動、功課輔導及體驗群體生活等，享有更多元化學習經歷，促進全人發展；惟過去20多年，不少學校全日編排課堂，學生要下午3至4時放學後，才可參加課外活動、功課輔導及拔尖補底等，直至4至5時才離校；學界估計僅約20%小學能實踐初心，在下午預留導修課，教學生做功課。

近3年疫情，改上半日課及網課，小學生才能擺脫全日上課的「枷鎖」，亦多了家長反對回復全日制，甚至希望永續半日制；教育局9月發布《小學教育課程指引》（試行版），亦指明學校需反思如何有效推行全日制，審慎檢視及優化校曆表和時間表。

轉制後課程膨漲 小學生做功課至夜深

津貼小學議會副主席蘇炳輝接受本報訪問坦言「疫情前無人敢郁（全日制）呢座大山」，回望昔日轉制後課程日漸膨脹，下午課節充斥中英數常等學術課堂，跟原意「唔同哂」，部分小學生每日3至4時放學後才參加課外活動，直至4、5時離校，回家梳洗晚飯後再做功課至夜深，「放學落街玩」已成不可能的事。

指引專責委員會成員、聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成認同家長反對有理，因過往只有約兩成小學成功落實全日制原意，惟他相信家長們並非「鍾意半日制」，而是出於對全日制的失望。

新指引倡學校檢視上課時間表有否「留白」，包括參考部分學校下午只設導修課及興趣小組等活動。蘇炳輝提出，除了推動學校下午改行多元活動課等，議會亦建議當局多走一步，推動「混合式全日制」，毋須強制要求學生下午留校，舉例如將部分下午課節改為回家網上學習；如有家長自行為子女報名參加校外專業興趣訓練、約見臨床心理學家等，亦可申請下午離校。

他估計部分校長或擔心惹來家長投訴，難以作出靈活安排，需由教育局修訂政策「扭鬆」課時或學時限制，助學子尋回健康生活。蘇任教的天水圍循道衞理小學亦計劃明年初試行新時間表，全部下午課節進行多元智能、團體活動及功課輔導等；下月下午課節先上適應課，亦會彈性處理離校參加訓練的申請。

提早放學時間 監察導修成效

孔偉成相信，要靠學校自律跟從指引方向，其學校下月恢復全日課後會將放學時間，比疫前提早約35分鐘至下午2時40分，該校會監察每堂加插10至15分鐘導修環節成效。另外，聖公會油塘基顯小學亦計劃明年1月恢復全日課，下午其中一堂改為導修課，以增加課後親子時間。

教育局表示，會通過學校探訪及視學等，了解學校推行指引情況，並因應需要提供支援。

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記者：馮琪雅