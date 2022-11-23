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【小學全日制】有小學花個多月熟習午膳流程　部分延至2月回復全日課

社會 06:00 2022/11/23

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有小學校長坦言，憂慮疫情及安排午飯供應等困難，擬於明年2月才改回全日課。（陳永康攝）

據教育局上周公布，已有70多間小學兩針接種率達7成，申請下月內恢復全日面授課堂，佔全港小學不足2成，但料申請數字會再上升。有接種率已達標的小學校長坦言，憂慮疫情及安排午飯供應等困難，擬於明年2月才改回全日課。

目前全港3至11歲兒童兩針接種率已達76%，據知有不少已達標的小學也因未能覓得午飯商，要推遲至明年1、2月才回復全日課。

黃埔聖公會奉基千禧小學上周四發通告，解釋基於防疫、午膳安排，以及校內、外課外活動難以即時調動，表明計劃不早於明年2月安排全日課；校長莫培超向本報解釋，坊間食肆比課室更大，也存在染疫風險，如有學生中招，「唔係個個家長負擔得起」，萬一同班數人中招亦會全班停課癱瘓，且過去兩年多無在課室午膳，「要教佢哋攞飯、洗手，食飯唔可以傾偈、分食。」對於有特殊教育需要（SEN）學生，更需要時間綵排適應新安排。

熟習清潔流程　建師生關係

天水圍循道衞理小學校長蘇炳輝則說，計劃於下月恢復全日課初期，下午全部改上班主任課，建立師生關係，並讓學生熟習除口罩、洗手至飯後清潔整個流程，直至明年1月考試後，才試行新的多元活動時間表；雖然教育局新指引不再要求學校設午膳隔板，但該校初期仍會繼續設隔板。

目前全港學校仍以半日面授課為基礎，教育局表示，會在學生學習與防疫抗疫之間作出平衡，適時檢視及調節有關安排。

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記者：馮琪雅

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