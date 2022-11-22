【政府研擴核】議員促引入更多核電助穩電費　學者料明年電費月月加

▲ 兩電明年大幅加電費，有議員促引入更多內地核電。陳靜儀攝

兩電明年電費升幅驚人，其實仍未反映實況，在國際能源價格持續升勢下，電費的燃料價格每月浮動調整，即明年2月之後的電費仍有機會按月上升。有議員昨促請政府認真同內地商討引入更多價格相對穩定的核電，以及可再生能源；環境及生態局局長謝展寰表示，增加核電確是其中一個考慮選擇，但內地同樣面對減碳壓力，對可再生能源需求都好大，但同意長遠值得再作探討。

燃料費升幅持續

中電及港燈明年1月的燃料調整費為每度電62仙及82.5仙，不過以今年1月至11月計算，中電的燃料費由每度電38.6仙，升至54.8仙，增加了16.2仙，升幅近42%；港燈的燃料費亦由每度電27.3仙升至78.8仙，大增51.5仙，增加了２倍。

能源諮詢委員會前委員文志森坦言，在今年大幅動用電費穩定基金及兩電墊支更多燃料費負結餘下，「兩個荷包都近乎乾塘，所以後年電費加幅才會見真章。可預視明年每月燃料費繼續升，所以如今公布的電價其實未加完，會繼續費貴上去。」

議員促研引入更多核電

政府早年曾就發電燃料組合諮詢公眾，當時市民及兩電都反對進一步向內地買電。不過在天然氣價格持續高企下，昨多位立法會議員向政府重提引入更多核電的可能性，以助壓低電費。立法會議員陳克勤直言，港府應同內地商討引入更多核電；葛珮帆亦指，早年探討過同南方電網合作引入更多清潔能源，認為政府要盡快同內地商討。謝展寰指，增加核電是一個選擇，亦可探討區域合作引入更多內地電力，但內地對再生能源需求好大，仍要時間商討。

中電總裁蔣東強表示，現時三分一燃料組合是核電，大亞灣發電8成供港，核電價格相對穩定；他透露已完成提升內地供港系統容量，可再增加引入核電及可再生能源，未來並探討引入綠色氫能；明年同港燈合作的海上液化天然氣設施啟用後，可向全球更多選擇採購天然氣。

學者建議政府營運電費穩定基金

不過文志森指，擴核是「遠水救不了近火」，而且液化天然氣亦非常昂貴；他建議短中期由政府收回兩電的電費穩定基金自行管理，並加入政府注資，以基金形式運作滾存，以便每年補貼電費；另設不同時段不同電價收費，鼓勵市民彈性用電。

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記者：吳雋妍



