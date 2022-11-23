【C朗離隊】C朗拿度解約離開曼聯 曾移走贊助商汽水成熱話

英超球會曼聯官方在香港時間周二（11月22日）宣布，球會與球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）達成離隊協議，立即生效。C朗會即時離開球會，曼聯表示感謝對方兩次效力曼聯作出的貢獻，指他上陣346次攻入145球，並祝福C朗和家人有美好將來。

曼聯強調球隊所有人將保持專注，在坦赫格的帶領下繼續朝成功的方向邁進。

C朗也發聲明稱：「我愛曼聯與曼迷，這一點永遠都不會變，我同時認為這是個適當的時機尋求新挑戰，我祝願曼聯在今季及未來取得成功。」

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關係惡化？

曼聯與C朗在世界盃期間達成共識，而雙方關係出現裂縫也似乎有跡可尋。

兩度披「紅魔」戰衣的他在近日訪問中提到自己重回曼聯後被背叛，並說：「被教練惹怒了，不讓我正選，然後教練要我最後3分鐘落場。」

他批評球隊以蘭歷克接任看守領隊，指對方根本不知道自己在做甚麼。

另外，C朗形容與主帥坦赫格是互不尊重，皆因對方先不尊重他：「對於那些不尊重我的人，我永遠不會尊重他。」

保持最佳體態 拒絕高糖飲品

現年37歲的C朗在世界各地擁不少粉絲，受盡男女喜愛。他不時會將自己滿身肌肉的照片放上網。現在的他擁有43吋胸肌，更有腹肌、二頭肌和三頭肌。

根據西班牙早前的體育報道，他全身只有7％脂肪，肌肉佔了50%，而一般球員有46%，形容他的身體年齡可能比23歲男性更年輕。

C朗指球隊練習期間，當大家一起做掌上壓，自己在做拍手掌上壓，透過競爭令彼此進步。

他嚴格控制自己的飲食，曾表示會避免喝含有酒精及高糖飲品，也避免進食精製、加工食品及零食。他曾稱自己不喜歡喝酒，最愛喝果汁。

他在2021年6月出席賽前記者會時，一坐下便移走兩支贊助商可口可樂汽水，並拿起樽裝水，呼喚大家多喝水，事件引起廣泛討論。

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從不紋身有原因

C朗身上沒有紋身，當中的原因就是紋身後一年不能捐血、認為紋身較易感染傳染病。

而C朗捐血是因為在24歲時，看到隊友曾為兒子努力尋找骨髓捐贈者而奮鬥，因此他決定成為定期捐血者。

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