港人首辦大型國際美容展覽　特設台灣升學展+送台北來回機票

▲ 過去主辦的香港國際美容技能大賽，吸引不同地區人士參賽。

疫情關係，多個國際展覽會取消或轉移地點，美容業亦因疫情影響下元氣大傷。香港一班對美容業充滿夢想的業內人士，將於本周五起（25號）共同發起籌辦一個屬於香港人的大型國際美容展覽，今次全部由香港人全力籌備計劃及舉行，展示疫境當自強的正面態度。

展覽獲得長榮航空及香港貓HKMALL贊助支持，將於2022年11月25至27日一連三天於香港亞洲國際博覽館5號展館舉行。

活動焦點為開幕當日舉辦的「第五屆香港國際美容技能大賽」，比賽由韓國及香港共同合辦，歷屆口碑滿載，享譽國際，成功獲得超過12個不同地區的美業專才參與盛事，參賽者曾來自韓國、中國、香港、馬來西亞、澳門、台灣、日本、澳洲、美國及加拿大等多個地區，備受注目。比賽項目包括半永久化妝、睫角蛋白翹睫毛、美甲、化妝、皮膚護理等，各項目均設冠亞季獎項。

▲ 同場特設台灣升學展。

比賽見證各參賽者除獲取榮耀，並可在業界發光發亮。而今年疫情放緩，多個地區先後通關，已獲二百多位海外及香港參加者踴躍報名，絕對是今年美容界盛事。

同場並特設台灣升學展，為疫後第一個台灣高等教育展覽，特別邀請多間台灣大學專程親臨香港，親身為學生解答台灣升學疑問。會場更有美容教學博覽街，展出最新人氣美容課程，可用特別優惠即場報名。學生現時除一般升學外，更可報讀近年大熱的美容課程，令展覽更趨多元化。

參展商送出多份禮品外，長榮航空更送出多張台北來回機票，更有台上互動遊戲環節，活動內容豐富，其中包括並舉行多場研討會、講座及表演等。

記者：Eric