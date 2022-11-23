【食用安全】雪條室溫放一晚不融化　網民驚訝：愈食愈硬先驚

▲ 有網民表示，雪條在室溫下放一晚不融化。（示意圖）

近日天氣轉涼，但即使在較清涼的氣溫下，雪糕不融化又是否能安心食用？有本港網民最近就在Facebook群組發帖，表示食雪條至一半時，就把雪條丟掉，但第二天起身竟發現雪條未有融化迹象，深感詫異，也引發網上熱烈討論。

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據Facebook群組「香港雪糕關注組」，有網民昨日（22日）發帖，指自己前一天吃了半枝雪條後就丟掉，第二天起身卻發現雪條未融。而除了被丟掉的半枝雪條外，事主也上載了另一張照片，顯示另有一枝雪條，在放置了一晚的狀況下仍完好無缺。

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帖文引來網上熱烈議論，有網民留言表示：「可能唔食唔溶，越食越溶」而事主則回覆：「唔係可能…愈食愈溶係正常，愈食愈硬先驚」點擊睇更多網民留言：

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就雪糕在室溫不融一事，較早前內地網民曾發現一雪糕品牌「鍾薛高」，在室溫31℃下放置1小時仍沒有完全融化，甚至用打火機燒亦不融化，引發熱議。

「鍾薛高」事後公開回應，表示不存在不融化的雪糕。只因涉事雪糕牛奶等固形物含量高達40%，水分少，所以完全融化的形態是「黏糊狀」，不會變成一灘水。而成份「卡拉膠」源自紅藻類植物，廣泛應用於雪糕和飲品，有助雪糕中的乳蛋白保持相對穩定狀態；強調嚴格按照國家相關標準添加，可放心食用。

而在數年前，外國傳媒亦報道有澳洲婦人，發現一款雪糕三文治，在室外曝曬逾4天都沒有融化。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士，曾受訪指出，相信雪糕是加入了穩定劑。

方麗影表示，正常的雪糕是由奶、水、糖等，加蛋發起，就可由軟雪糕變硬，入口質感清新不黏稠，加入了穩定劑的雪糕就會較黏口。

而關華豆膠（Guar Gum）、黃原膠（Xanthan Gum）、卡拉膠（Carrageenan）、凝固粉（coagulant）、硫酸鈣（Calcium Sulfate）和乳清蛋白（whey protein）都是常見的添加在食物中的穩定劑。

她並稱，加入穩定劑的雪糕是不會融化，而穩定劑都是可食用無害的，市民不須擔心。

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責任編輯：羅嘉欣