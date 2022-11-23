【出家媽媽】 媽媽出家賣樓裸捐660萬　 女兒須借貸讀大學不再相見

▲ 呢個媽媽3年前出家，竟然把物業賣掉，一毫子都唔留俾父母及女兒。

有能力的父母都會為子女打算，供養及成就他們遙遙升學路。不過内地一名媽媽3年前出家皈依，竟將價值588萬人民幣(約660萬)的物業賣掉並全數捐出，雖然得到自己父母的支持，但女兒沒分一毫更要借貸上大學，事件掀起網民爭議。

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綜合媒體報道，上海一名身穿長袍的女子，是一名虔誠佛教徒，於2019年決定剃頭出家，她原本在上海有一間價值588萬人民幣(約660萬)的房子，但因出家把房子賣掉沒留給父母和仍在唸書的女兒，全部「裸捐」出去。

賣了588萬，賣掉房子不給孩子留，也沒給父母留，我父母還是心很解脫的，他說你的錢就是你的錢，你怎麼做主是你的事情。

但仍在讀書的女兒要借貸上大學，無法諒解媽媽「裸捐」一事，因此至今仍不願意見她。

我的女兒不理解啊，她又念大學又借了學貸，大學畢業還要考什麼資格證書，長大以後要結婚、要買房，那肯定她希望自己的母親多少能資助她一點。

出家媽媽指，女兒對她的行為不是太理解，皈依佛門以後，父母和孩子畢竟他們是紅塵中人，但確實對她賣掉房子裸捐這事，持懷疑甚至是有一些嗔心，而且她現在嚴格說就是住在樹林寂靜處，用凡人的眼光可能就是大街小巷。久未見過女兒的她，卻想藉著影片尋找女兒，「不知道是女兒故意躲著不見我，還是我和女兒的見面塵緣未到。」

消息曝光後，即掀起網民爭議，許多人看完直呼傻眼，認為出家媽媽進入的是邪教吧，感覺已經走火入魔，「虔誠的邪教徒」、「被洗腦詐騙說成裸捐？」、「和我婆婆一樣的情況，只是我們是深圳的房子，她要捐掉，也是也是這兩年出家了，被洗腦了。」也有網民指她為什麼要生孩子？「那幹嘛要孩子，早不出家晚不出家」，有網民更直指她普度眾生，不度親生？

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責任編輯︰王明芳