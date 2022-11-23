【體臭問題】冬天身體仍發散濃烈異味或是臭狐 皮膚科醫生分析3種治療方法成效

▲ 臭狐主要是集中在腋下，因為大汗腺（頂漿腺）分泌含蛋白質的汗液，被細菌分解後形成特殊刺鼻的味道。(iStock圖片)

踏入冬天出汗減少，尷尬汗臭理應減少，為何身體仍然散發出濃烈的異味？原來這有機會是臭狐！臭狐是由於腋下的大汗腺分泌的汗水而造成，汗水中的蛋白質和脂肪，會被腋下細菌分解成味道較濃的阿摩尼亞或脂肪酸，因而形成臭狐。

臭狐主要集中在腋下、胸部、下陰及大腿的大汗腺部位，一般於青春期開始出現，賀爾蒙變化會令油脂腺及汗腺分泌旺盛而導致臭狐。

臭狐的出現無分季節，雖然夏天汗水較多，會令臭狐較濃烈，但冬天也可以有臭狐。臭狐與家族遺傳有關，部分人士由於大汗腺過度發達，或食用過多大蒜、咖喱等味道濃烈的食物所致。

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如果臭狐困擾日常生活，患者可先考慮長期使用止汗劑抑制汗液排出，但這只屬暫時性方法，成效有限。若止汗劑效果不理想，其他治療方法包括：自來水電解止汗法、注射肉毒桿菌毒素、手術切除汗腺或微波止汗等。

自來水電解止汗法，即用微弱電流干擾排汗神經末梢，抑制汗水的分泌，不過治療方法效果短暫而且費時。另外，於腋下注射肉毒桿菌毒素，可阻隔腋下的汗腺神經的傳遞，抑制汗水分泌，以減少異味產生，但藥效只維持3個月至半年。

手術汗腺切除術，即透過將腋下的大汗腺切除，以減少汗水分泌，但術後有機會出現流血、細菌感染、留下疤痕等風險。至於微波止汗，全名為「微波腋下汗腺消融術」，是一種非入侵性、免開刀的微波熱能治療，即利用熱能導入至腋下深層皮膚，當達到一定高溫時，汗腺及毛囊組織便會壞死，從而能令汗腺及毛髮減少，以減少臭狐形成。患者接受一次療程後，通常可有效減少約一半多汗及臭狐的問題，而接受兩次療程後則可高達8成改善。

臭狐患者宜避免進食味道濃烈的食物，也可考慮脫去腋毛。宜每天洗澡，保持腋下乾爽，以減少腋下細菌的數量。平日應穿着鬆身吸汗的衣物，並且勤於更換。

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