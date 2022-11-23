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【文化傳承】香港故宮學生文化大使計劃　招募100名本地大專中學生

社會 10:34 2022/11/23

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

(香港故宮文化博物館提供)

香港故宮文化博物館推出首屆「香港故宮學生文化大使」計劃，招募100名本地大專院校學生及中學生，透過一系列學習及實踐活動，加深新一代對文物及博物館專業的認識和興趣，為香港培育未來文化藝術及博物館專業人才。計劃首階段接受大專院校學生申請。

計劃為期8個月，將分兩個階段招募，第1階段去到12月18日，接受大專院校學生申請，將甄選出30人；第2階段接受中學生申請，甄選70人。成功遞交報名的申請者有機會獲邀參加小組面試，甄選結果預計2023年首季公布。完成計劃後，學生成為首屆「香港故宮學生文化大使」，以年青人的角度向公眾導賞及講解展品，協助博物館推廣中華歷史文化，並可優先參與博物館的教育活動、活動幕後花絮等。表現優異者更將獲贈「香港故宮之友」青年會籍1年，不限次數免費參觀博物館專題展覽。

參加條件為18至35歲，現正就讀本地大專院校的全日制課程，熱衷中國文化、藝術及歷史，對文物博物館專業，例如博物館導賞工作及其他教育工作感興趣，積極主動、敢於創新、樂於分享，願意與朋輩及中學生同行，獲院校老師推薦，承諾積極參與學習及實踐活動。甄選準則：學習態度、團體精神、表達能力、創意思維、語文能力，活動語言將以廣東話為主，輔以普通話及英語。

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責任編輯：余思嵐

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