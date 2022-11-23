【兩電加價】徐汶緯：飲食業經營成本增　料食肆現不會將成本轉嫁消費者

▲ 兩電公布來年電費加幅。（陳靜儀攝）

兩電公布來年電費加幅，如跟今年11月比較，明年起中電加幅達6.4%，港燈則加5.5%。可是跟今年初比較，事實是中電按年加19.8%，港燈加45.6%。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日（23日）表示，電費加幅強勁對飲食業界造成負擔，增加經營成本，料業界不會現階段調整餐飲價錢，但日後或會將部分成本轉嫁消費者。

徐汶緯今早於電台節目中指出，電費加幅大令業界感驚訝，雖然疫情漸趨平穩，但在經濟仍未完全恢復的情況下，新增的成本將帶來嚴重負擔。他稱，目前電力平均佔餐飲食肆的營運帳4%至8%，當中大型食肆、廳面大的地方用電量較多，如酒樓、酒店、卡啦OK等，受影響會較大。他估計，視乎各食肆的用電器具數量，加電費後成本或增1至3個百分點：

聽落好少，但我哋嘅利潤係經濟好或正常情況底下，都係單位數字，即係10%以內嘅利潤，如果燃料費上漲1至3個百分點，（利潤）已經冇咗一大截。加上今年應該全行都唔會可以有人有利潤，因為疫情影響，加埋電費，虧款情況更加嚴重。

徐汶緯亦引述有港島區的食肆反映，認為港燈應分階段加電費，「不用一步到位、加到咁盡」。他又指，目前飲食業仍處於寒冬，雖然很多食肆提供優惠吸引顧客，但檢疫措施放寬至「0+3」後不少市民選擇外游，令本港消費氣氛較低落。他指，相信食肆不會於此時調整餐牌價錢，但小部分成本日後可能會轉嫁予消費者，「轉價都係有少少，但一下子轉價咁多，客人承受能力係不大。」他又說，預料燃料費會繼續上漲，鼓勵業界研究不同方法節能，如到達某個溫度時冷氣會停機、關閉戶外招牌等。

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記者：黃悅晴